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ВС Тайваня установили 13 американских зенитных комплексов - РИА Новости, 19.08.2024
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09:24 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/tajvan-1966982010.html
ВС Тайваня установили 13 американских зенитных комплексов
ВС Тайваня установили 13 американских зенитных комплексов - РИА Новости, 19.08.2024
ВС Тайваня установили 13 американских зенитных комплексов
Вооруженные силы Тайваня установили на военных кораблях 13 корабельных зенитных артиллерийских комплексов Phalanx Block 1B, пишет газета Taipei Times. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:24
2024-08-19T09:24
в мире
технологии
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня установили на военных кораблях 13 корабельных зенитных артиллерийских комплексов Phalanx Block 1B, пишет газета Taipei Times. Как отмечает издание со ссылкой на источник в вооруженных силах острова, стоимость комплексов составила 314,67 миллиона долларов. Восемь дополнительных комплексов Phalanx Block 1B в настоящее время проходят модернизацию в США и, как ожидается, будут поставлены в вооруженные силы в следующем году. Комплекс Phalanx Block 1B представляет собой артиллерийскую систему, способную производить 4500 выстрелов в минуту по целям на расстоянии до 1,5 километра. Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что Тайвань продолжит самостоятельно усиливать обороноспособность, а также закупать вооружение у иностранных государств. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что закупка оружия тайваньской администрацией не остановит историческую тенденцию неизбежного воссоединения Китая. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240313/tayvan-1932617342.html
https://ria.ru/20240812/tayvan-1965587449.html
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в мире, технологии, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси
В мире, Технологии, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси
ВС Тайваня установили 13 американских зенитных комплексов

Taipei Times: ВС Тайваня установили на кораблях 13 зенитных комплексов Phalanx B

© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня установили на военных кораблях 13 корабельных зенитных артиллерийских комплексов Phalanx Block 1B, пишет газета Taipei Times.
Как отмечает издание со ссылкой на источник в вооруженных силах острова, стоимость комплексов составила 314,67 миллиона долларов. Восемь дополнительных комплексов Phalanx Block 1B в настоящее время проходят модернизацию в США и, как ожидается, будут поставлены в вооруженные силы в следующем году.
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Комплекс Phalanx Block 1B представляет собой артиллерийскую систему, способную производить 4500 выстрелов в минуту по целям на расстоянии до 1,5 километра.
Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что Тайвань продолжит самостоятельно усиливать обороноспособность, а также закупать вооружение у иностранных государств.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что закупка оружия тайваньской администрацией не остановит историческую тенденцию неизбежного воссоединения Китая.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
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