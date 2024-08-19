ВС Тайваня установили 13 американских зенитных комплексов
Taipei Times: ВС Тайваня установили на кораблях 13 зенитных комплексов Phalanx B
© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня установили на военных кораблях 13 корабельных зенитных артиллерийских комплексов Phalanx Block 1B, пишет газета Taipei Times.
Как отмечает издание со ссылкой на источник в вооруженных силах острова, стоимость комплексов составила 314,67 миллиона долларов. Восемь дополнительных комплексов Phalanx Block 1B в настоящее время проходят модернизацию в США и, как ожидается, будут поставлены в вооруженные силы в следующем году.
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Комплекс Phalanx Block 1B представляет собой артиллерийскую систему, способную производить 4500 выстрелов в минуту по целям на расстоянии до 1,5 километра.
Ранее глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что Тайвань продолжит самостоятельно усиливать обороноспособность, а также закупать вооружение у иностранных государств.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что закупка оружия тайваньской администрацией не остановит историческую тенденцию неизбежного воссоединения Китая.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
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