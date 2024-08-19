https://ria.ru/20240819/sudzha-1966968312.html

Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи - РИА Новости, 19.08.2024

Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным Панда. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:02

2024-08-19T06:02

2024-08-19T10:02

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

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вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 авг — РИА Новости. Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным Панда."Продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российские войскам даже удалось отбить несколько населенных пунктов. По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы", — сказал боец.Командование российской группировки войск перебросило расчеты FPV-дронов для уничтожения украинской техники в Курской области. За непродолжительное время расчет, с которым работал корреспондент РИА Новости, поразил танк, несколько пикапов и пункты временной дислокации противника."Противник все-таки пытается пробиваться не только на Суджу, на север, но и пытается обойти, чтобы отрезать пути на Курск. Соответственно, укрепляем в данный момент с помощью расчетов FPV, бьем противника, отрезаем ему тоже пути подвоза, пути передвижения техники", — добавил Панда.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240819/stvor-1966671378.html

https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html

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Российский военнослужащий о ситуации в районе Суджи Курской области Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным "Панда". 2024-08-19T06:02 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, вооруженные силы украины, курск