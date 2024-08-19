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Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 19.08.2024 (обновлено: 10:02 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/sudzha-1966968312.html
Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи - РИА Новости, 19.08.2024
Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным Панда. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:02
2024-08-19T10:02
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
вооруженные силы украины
курск
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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 авг — РИА Новости. Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным Панда."Продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российские войскам даже удалось отбить несколько населенных пунктов. По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы", — сказал боец.Командование российской группировки войск перебросило расчеты FPV-дронов для уничтожения украинской техники в Курской области. За непродолжительное время расчет, с которым работал корреспондент РИА Новости, поразил танк, несколько пикапов и пункты временной дислокации противника."Противник все-таки пытается пробиваться не только на Суджу, на север, но и пытается обойти, чтобы отрезать пути на Курск. Соответственно, укрепляем в данный момент с помощью расчетов FPV, бьем противника, отрезаем ему тоже пути подвоза, пути передвижения техники", — добавил Панда.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240819/stvor-1966671378.html
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Российский военнослужащий о ситуации в районе Суджи Курской области
Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным "Панда".
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, вооруженные силы украины, курск
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Курск
Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

ВС России остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области

Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛ., 19 авг — РИА Новости. Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным Панда.
"Продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российские войскам даже удалось отбить несколько населенных пунктов. По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы", — сказал боец.
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Командование российской группировки войск перебросило расчеты FPV-дронов для уничтожения украинской техники в Курской области. За непродолжительное время расчет, с которым работал корреспондент РИА Новости, поразил танк, несколько пикапов и пункты временной дислокации противника.
"Противник все-таки пытается пробиваться не только на Суджу, на север, но и пытается обойти, чтобы отрезать пути на Курск. Соответственно, укрепляем в данный момент с помощью расчетов FPV, бьем противника, отрезаем ему тоже пути подвоза, пути передвижения техники", — добавил Панда.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКурск
 
 
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