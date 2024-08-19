https://ria.ru/20240819/sudzha-1966968312.html
Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи - РИА Новости, 19.08.2024
Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным Панда. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:02
2024-08-19T06:02
2024-08-19T10:02
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
вооруженные силы украины
курск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966977459_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffd7cc09635fac71e0ad303ad7f9a47e.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 19 авг — РИА Новости. Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным Панда."Продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российские войскам даже удалось отбить несколько населенных пунктов. По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы", — сказал боец.Командование российской группировки войск перебросило расчеты FPV-дронов для уничтожения украинской техники в Курской области. За непродолжительное время расчет, с которым работал корреспондент РИА Новости, поразил танк, несколько пикапов и пункты временной дислокации противника."Противник все-таки пытается пробиваться не только на Суджу, на север, но и пытается обойти, чтобы отрезать пути на Курск. Соответственно, укрепляем в данный момент с помощью расчетов FPV, бьем противника, отрезаем ему тоже пути подвоза, пути передвижения техники", — добавил Панда.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240819/stvor-1966671378.html
https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html
курская область
россия
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966977459_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_16a657962bb3d3d69dd694d0336857fa.jpg
Российский военнослужащий о ситуации в районе Суджи Курской области
Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным "Панда".
2024-08-19T06:02
true
PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, вооруженные силы украины, курск
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Курск
Российские силы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
ВС России остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области