https://ria.ru/20240819/sud-1967184775.html

В ЛНР будут судить девушку за финансирование "Азова"* и "Правого сектора"*

В ЛНР будут судить девушку за финансирование "Азова"* и "Правого сектора"* - РИА Новости, 19.08.2024

В ЛНР будут судить девушку за финансирование "Азова"* и "Правого сектора"*

Следователи в Луганске завершили расследование уголовного дела против 27-летней гражданки Украины, обвиняемой в финансировании экстремистских националистических РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:24

2024-08-19T20:24

2024-08-19T20:25

специальная военная операция на украине

общество

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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Следователи в Луганске завершили расследование уголовного дела против 27-летней гражданки Украины, обвиняемой в финансировании экстремистских националистических объединений "Азов"* и "Правый сектор"*, запрещенных на территории РФ, дело передано в суд, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следователем следственного управления СК РФ по ЛНР завершено расследование в отношении гражданки Украины. Она обвиняется в... "финансировании терроризма" и "финансировании экстремистской деятельности", - сообщила агентству Марковская. Она добавила, что следствие установило факты, что обвиняемая переводила деньги на банковскую карту участников "Азова"* и "Правого сектора"*, зная о запрете их деятельности на территории России. "В период с января по апрель 2024 года (фигурантка - ред.) осуществила не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты участникам этих организаций", - добавила Марковская. Преступная деятельность фигурантки была выявлена сотрудниками УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по ФСВНГ, а сама она была задержана в Старобельском районе при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас женщина находится под арестом, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Как признается сама задержанная, она стала жертвой украинской пропаганды в соцсетях. "В Telegram регулярно попадаются сообщения, чтобы люди, которые находятся на "оккупированных" территориях, чтобы они сдавали позиции, там предоставляется какие-то чат-боты специальные, чтобы координаты какие-то там отсылать", - рассказала обвиняемая на видео, предоставленном РИА Новости. По её словам, в соцсетях, также очень много призывов к сбору денег на нужды украинской армии. "Этого вообще очень много. Типа обязаны это делать, потому что украинцами все-равно остаемся. Пропаганда на счет того, что деньги перечислять очень мощная, особенно в соцсети Twitter. Там каждый день идут сборы и типа, что вы обязаны это делать, всегда говорят... Это обязательства", - рассказала девушка.Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20240723/grazhdanin-1961469930.html

https://ria.ru/20240819/osuzhdennyy-1966970470.html

https://ria.ru/20240715/sud-1959882025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество