https://ria.ru/20240819/sud-1967036851.html

Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 19.08.2024

Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:31

2024-08-19T12:31

2024-08-19T12:31

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

красногорск

россия

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - огласила решение судья Евгения Николаева. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушатели могли присутствовать только на оглашении резолютивной части постановления. Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу. Ожидается, что меру пресечения последней четверке могут продлить во вторник. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240519/arest-1947027911.html

https://ria.ru/20240516/terakt-1946528676.html

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происшествия, москва, красногорск, россия, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл