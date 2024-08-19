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Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 19.08.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:31 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/sud-1967036851.html
Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 19.08.2024
Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:31
2024-08-19T12:31
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
красногорск
россия
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - огласила решение судья Евгения Николаева. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушатели могли присутствовать только на оглашении резолютивной части постановления. Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу. Ожидается, что меру пресечения последней четверке могут продлить во вторник. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240519/arest-1947027911.html
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происшествия, москва, красногорск, россия, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Красногорск, Россия, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл
Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд продлил до 22 ноября арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Задержанные по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" начали обжаловать продление ареста
19 мая, 16:50
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушатели могли присутствовать только на оглашении резолютивной части постановления.
Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу. Ожидается, что меру пресечения последней четверке могут продлить во вторник.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Фигуранты дела о теракте в Крокусе в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в пятницу
16 мая, 20:09
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваКрасногорскРоссияМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити Холл
 
 
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