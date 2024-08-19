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ВС отклонил жалобу защиты осужденной за поджог пункта помощи мобилизованным - РИА Новости, 19.08.2024
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11:29 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/sud-1967014634.html
ВС отклонил жалобу защиты осужденной за поджог пункта помощи мобилизованным
ВС отклонил жалобу защиты осужденной за поджог пункта помощи мобилизованным - РИА Новости, 19.08.2024
ВС отклонил жалобу защиты осужденной за поджог пункта помощи мобилизованным
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты Валерии Зотовой*, осужденной на шесть лет за попытку поджога пункта помощи мобилизованным в Ярославской... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:29
2024-08-19T11:29
происшествия
россия
ярославская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты Валерии Зотовой*, осужденной на шесть лет за попытку поджога пункта помощи мобилизованным в Ярославской области, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В феврале 2023 года Зотову задержали при попытке поджечь пункт помощи мобилизованным гражданам в поселке Карабиха Ярославской области с помощью зажигательной смеси. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы за покушение на совершение террористического акта. Адвокат обвиняемой Надежда Демидова просила отменить приговор и апелляционное определение из-за якобы допущенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, и передать их на новое рассмотрение. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы. "Приговор второго Западного окружного военного суда от 28 июня 2023 года и апелляционное определение апелляционного военного суда от 8 ноября 2023 года в отношении Зотовой… оставить без изменения, кассационную жалобу ее защитника… - без удовлетворения", - говорится в документе. Из материалов также следует, что мать девушки ранее была осуждена за призывы к терроризму и его оправданию (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и за призывы к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). Защита утверждает, что семья Зотовых находилась в поле зрения правоохранителей, когда неустановленные лица - "Андрей" и "Степан", - якобы являвшиеся сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ), вступили в переписку с Валерией. По словам адвоката, разработка семьи велась с середины января 2023 года. Из документов также следует, что предложение о поджоге здания администрации Зотовой-младшей поступило в феврале 2023 года.
https://ria.ru/20231120/podzhog-1910489219.html
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происшествия, россия, ярославская область, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Ярославская область, Служба безопасности Украины
ВС отклонил жалобу защиты осужденной за поджог пункта помощи мобилизованным

ВС отклонил жалобу на приговор девушке, сотрудничавшей с СБУ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты Валерии Зотовой*, осужденной на шесть лет за попытку поджога пункта помощи мобилизованным в Ярославской области, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В феврале 2023 года Зотову задержали при попытке поджечь пункт помощи мобилизованным гражданам в поселке Карабиха Ярославской области с помощью зажигательной смеси. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы за покушение на совершение террористического акта.
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Адвокат обвиняемой Надежда Демидова просила отменить приговор и апелляционное определение из-за якобы допущенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, и передать их на новое рассмотрение. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
"Приговор второго Западного окружного военного суда от 28 июня 2023 года и апелляционное определение апелляционного военного суда от 8 ноября 2023 года в отношении Зотовой… оставить без изменения, кассационную жалобу ее защитника… - без удовлетворения", - говорится в документе.
Из материалов также следует, что мать девушки ранее была осуждена за призывы к терроризму и его оправданию (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и за призывы к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ).
Защита утверждает, что семья Зотовых находилась в поле зрения правоохранителей, когда неустановленные лица - "Андрей" и "Степан", - якобы являвшиеся сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ), вступили в переписку с Валерией. По словам адвоката, разработка семьи велась с середины января 2023 года. Из документов также следует, что предложение о поджоге здания администрации Зотовой-младшей поступило в феврале 2023 года.
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