https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html

Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области ФАБ-500

Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области ФАБ-500 - РИА Новости, 19.08.2024

Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области ФАБ-500

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар бомбами с модулем планирования и коррекции ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:03

2024-08-19T05:03

2024-08-19T09:46

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар бомбами с модулем планирования и коррекции ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и его бронированной технике в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Удар был нанесен по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240819/detali-1966965249.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34