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Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области ФАБ-500 - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.08.2024 (обновлено: 09:46 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/su-34-1966965729.html
Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области ФАБ-500
Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области ФАБ-500 - РИА Новости, 19.08.2024
Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области ФАБ-500
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар бомбами с модулем планирования и коррекции ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T05:03
2024-08-19T09:46
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар бомбами с модулем планирования и коррекции ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и его бронированной технике в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Удар был нанесен по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции."Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240819/detali-1966965249.html
https://ria.ru/20240809/udar-1965222535.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-34
Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области ФАБ-500

Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области бомбы ФАБ-500

© Минобороны РоссииРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар бомбами с модулем планирования и коррекции ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар бомбами с модулем планирования и коррекции ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Минобороны России
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар бомбами с модулем планирования и коррекции ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар бомбами с модулем планирования и коррекции ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и его бронированной технике в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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04:36
Удар был нанесен по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в Минобороны.
Удар бомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы в районе Сумской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Су-34 нанес удар по скоплению украинских военных в Сумской области
9 августа, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
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