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Морпехи показали подбитую бронемашину ВСУ производства США - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/stryker-1967167618.html
Морпехи показали подбитую бронемашину ВСУ производства США
Морпехи показали подбитую бронемашину ВСУ производства США - РИА Новости, 19.08.2024
Морпехи показали подбитую бронемашину ВСУ производства США
Морпехи из 810-й бригады Черноморского флота РФ показали последствия засады на колонну ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Курской области, в результате РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:20
2024-08-19T19:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
сша
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 авг – РИА Новости. Морпехи из 810-й бригады Черноморского флота РФ показали последствия засады на колонну ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Курской области, в результате засады были уничтожены бронеавтомобили западного производства, в том числе подбит Stryker производства США, и пехота противника. "Заняли заданные нам рубежи, выставили засады, выставили наблюдательные пункты, работа расчетов БПЛА была непрерывная как днем, так и ночью... При продвижении противников по нашему заданному рубежу был уничтожен "Козак" - одна бронемашина ВСУ "Козак", а также был подбит Stryker (бронемашина производства США - ред.), он загорелся, и дальше продолжили движение и в последствии добили уже эту колонну полностью", - рассказал РИА Новости морпех 810-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным "Бык". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/su-34-1967028855.html
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Уничтоженная бронетехника ВСУ в Курской области
Морпехи 810-й бригады Черноморского флота рассказали РИА Новости, как вступили в бой с украинскими военными в Курской области, и показали уничтоженную бронетехнику ВСУ. По словам российских военных, прорвавшиеся в Курскую область украинские подразделения проявили себя слабо в ближнем бою - их морпехи одолели в меньшинстве.
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безопасность, россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Морпехи показали подбитую бронемашину ВСУ производства США

Морпехи показали последствия засады на ВСУ в Курской области и подбитый Stryker

Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 авг – РИА Новости. Морпехи из 810-й бригады Черноморского флота РФ показали последствия засады на колонну ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Курской области, в результате засады были уничтожены бронеавтомобили западного производства, в том числе подбит Stryker производства США, и пехота противника.
"Заняли заданные нам рубежи, выставили засады, выставили наблюдательные пункты, работа расчетов БПЛА была непрерывная как днем, так и ночью... При продвижении противников по нашему заданному рубежу был уничтожен "Козак" - одна бронемашина ВСУ "Козак", а также был подбит Stryker (бронемашина производства США - ред.), он загорелся, и дальше продолжили движение и в последствии добили уже эту колонну полностью", - рассказал РИА Новости морпех 810-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным "Бык".
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьСШАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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