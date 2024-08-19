https://ria.ru/20240819/ssha-1967093443.html

"Были убиты": в США высказались о положении ВСУ в Курской области

"Были убиты": в США высказались о положении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

"Были убиты": в США высказались о положении ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли треть всего контингента, направленного в курское приграничье, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:13

2024-08-19T15:13

2024-08-19T18:38

специальная военная операция на украине

безопасность

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курская область

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли треть всего контингента, направленного в курское приграничье, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Для украинцев все складывается очень плохо. Я думаю, что, по крайней мере, треть военнослужащих была убита — это серьезное число, и одному Богу известно, сколько из них ранено", — отметил он.По словам эксперта, отчаянные действия Киева в Курской области можно сравнить с попыткой поставить на кон в казино деньги, отложенные на обучение детей, в стремлении выиграть джекпот.Как считает Джонсон, Киев сделал именно такую ставку и проиграл, оставшись без ресурсов для продолжения боевых действий.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1967127602.html

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безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша, центральное разведывательное управление (цру), киев