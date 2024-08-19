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"Были убиты": в США высказались о положении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 19.08.2024 (обновлено: 18:38 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ssha-1967093443.html
"Были убиты": в США высказались о положении ВСУ в Курской области
"Были убиты": в США высказались о положении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
"Были убиты": в США высказались о положении ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли треть всего контингента, направленного в курское приграничье, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:13
2024-08-19T18:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли треть всего контингента, направленного в курское приграничье, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Для украинцев все складывается очень плохо. Я думаю, что, по крайней мере, треть военнослужащих была убита — это серьезное число, и одному Богу известно, сколько из них ранено", — отметил он.По словам эксперта, отчаянные действия Киева в Курской области можно сравнить с попыткой поставить на кон в казино деньги, отложенные на обучение детей, в стремлении выиграть джекпот.Как считает Джонсон, Киев сделал именно такую ставку и проиграл, оставшись без ресурсов для продолжения боевых действий.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html
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безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша, центральное разведывательное управление (цру), киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Киев
"Были убиты": в США высказались о положении ВСУ в Курской области

Джонсон: ВСУ потеряли одну треть контингента, направленного в Курскую область

© Минобороны РФРоссийские военнослужащие выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области
Российские военнослужащие выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Минобороны РФ
Российские военнослужащие выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли треть всего контингента, направленного в курское приграничье, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Для украинцев все складывается очень плохо. Я думаю, что, по крайней мере, треть военнослужащих была убита — это серьезное число, и одному Богу известно, сколько из них ранено", — отметил он.
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По словам эксперта, отчаянные действия Киева в Курской области можно сравнить с попыткой поставить на кон в казино деньги, отложенные на обучение детей, в стремлении выиграть джекпот.
Как считает Джонсон, Киев сделал именно такую ставку и проиграл, оставшись без ресурсов для продолжения боевых действий.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Киев
 
 
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