https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967165026.html

Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных

Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных - РИА Новости, 19.08.2024

Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных

Российские военнослужащие группировки "Центр" освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, подразделения сил "Юга"... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:10

2024-08-19T19:10

2024-08-19T19:12

специальная военная операция на украине

сергей лавров

юрий ушаков

сергей лебедев

курская область

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, подразделения сил "Юга" взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек. Средства ПВО России уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, следует из сводки Минобороны России. Удар нанесен по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, иностранных наемников в ВСУ назначают командовать мобилизованными. Он также рассказал об ударе по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда в Днепропетровской области. В Новгородской области задержали местного жителя, который планировал через Брянскую область уехать на Украину, чтобы воевать против России. Молодой человек признался, что собирался вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"*. Три автомобиля военнослужащих ВСУ подожгли в разных регионах Украины в минувшие сутки, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поджоги зафиксированы, в частности в Киеве, Ровно, Измаиле Одесской области, Ватутино Черкасской области, Чугуеве и Краснограде Харьковской области. Украинские власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Красноармейского (Покровского) района ДНР, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В данном районе до сих пор проживают более 53 тысяч человек, в том числе почти четыре тысячи детей. Украинская администрация отмечает, что "за последнее время фронт подошел слишком близко". Курское направлениеПотери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники, сообщило Минобороны России. Кроме того, российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного в Курской области, сообщило Минобороны. Всего за время боевых действий в приграничье противник потерял до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка, отметили в министерстве. Также ведется поиск диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории России южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка. Перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. На прошлой неделе он сообщил, что получены подробности операции ВСУ в Курской области, согласно которым украинские войска 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове. По его словам, он ознакомился с некоторыми материалами, составленных по результатам допросов пленных, из которых следует, что ВСУ должны были овладеть Курской АЭС, захватить, как можно больше территории, и зайти в сам областной центр. Реакция за рубежомНападение Украины на Курскую область, где погибли мирные жители и которое РФ назвала терактом, - трагическая ошибка, которая может иметь далеко идущие последствия, это решение похоже на трюк, достойный второсортного актера, а не опытного политика, написал профессор международных отношений из Колледжа Макалестера в США Эндрю Лэтэм в статье для газеты Hill. По его словам, вторжение в Курской области выглядит, как рискованный рекламный ход. Эксперт отмечает, что мир наблюдает за происходящим в Курской области, но при этом реальная битва за будущее Украины продолжается в другом месте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал планировать нападение на Курскую область, находясь на грани отставки, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники. По мнению, изложенному в журнале, план разрабатывался не при радостных обстоятельствах. На Сырского оказывали давление. Ходили слухи, что генерал находится на грани отставки, говорится в сообщении журнала. Мирное решение конфликтаГлава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину назвал слухами сообщения о "скрытых контактах" Москвы и Киева при якобы посредничестве Катара и Турции. Украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену, западные СМИ начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков на территории РФ несет Украина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом - в отличие от ситуации в Курской области. По его мнению, нет уверенности, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет, заявил Ушаков изданию Life, говоря о том, сколько может продлиться пауза перед переговорами РФ и Украины. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года, сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии. Пакет военной помощиГермания поставила Украине очередной пакет военной помощи, в которой в числе прочего вошёл один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM и 14 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов, говорится в обновлённом списке поставленных Киеву вооружений на сайте правительства ФРГ. Кроме этого, новый пакет помощи включает в себя 10 надводных беспилотников, 26 разведывательных БПЛА Vector с запчастями к ним, шесть высокомобильных экскаваторов-погрузчиков HMEE, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2, а также средства для обезвреживания боеприпасов. Помимо этого, Германия передала Украине 55 тысяч аптечек, 700 автоматов МК 556, 10 снайперских винтовок HLR 338 и 50 винтовок CR 308.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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