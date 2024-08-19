https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967165026.html
Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных
Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных - РИА Новости, 19.08.2024
Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных
Российские военнослужащие группировки "Центр" освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, подразделения сил "Юга"... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:10
2024-08-19T19:10
2024-08-19T19:12
специальная военная операция на украине
сергей лавров
юрий ушаков
сергей лебедев
курская область
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, подразделения сил "Юга" взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек. Средства ПВО России уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, следует из сводки Минобороны России. Удар нанесен по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, иностранных наемников в ВСУ назначают командовать мобилизованными. Он также рассказал об ударе по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда в Днепропетровской области. В Новгородской области задержали местного жителя, который планировал через Брянскую область уехать на Украину, чтобы воевать против России. Молодой человек признался, что собирался вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"*. Три автомобиля военнослужащих ВСУ подожгли в разных регионах Украины в минувшие сутки, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поджоги зафиксированы, в частности в Киеве, Ровно, Измаиле Одесской области, Ватутино Черкасской области, Чугуеве и Краснограде Харьковской области. Украинские власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Красноармейского (Покровского) района ДНР, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В данном районе до сих пор проживают более 53 тысяч человек, в том числе почти четыре тысячи детей. Украинская администрация отмечает, что "за последнее время фронт подошел слишком близко". Курское направлениеПотери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники, сообщило Минобороны России. Кроме того, российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного в Курской области, сообщило Минобороны. Всего за время боевых действий в приграничье противник потерял до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка, отметили в министерстве. Также ведется поиск диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории России южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка. Перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. На прошлой неделе он сообщил, что получены подробности операции ВСУ в Курской области, согласно которым украинские войска 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове. По его словам, он ознакомился с некоторыми материалами, составленных по результатам допросов пленных, из которых следует, что ВСУ должны были овладеть Курской АЭС, захватить, как можно больше территории, и зайти в сам областной центр. Реакция за рубежомНападение Украины на Курскую область, где погибли мирные жители и которое РФ назвала терактом, - трагическая ошибка, которая может иметь далеко идущие последствия, это решение похоже на трюк, достойный второсортного актера, а не опытного политика, написал профессор международных отношений из Колледжа Макалестера в США Эндрю Лэтэм в статье для газеты Hill. По его словам, вторжение в Курской области выглядит, как рискованный рекламный ход. Эксперт отмечает, что мир наблюдает за происходящим в Курской области, но при этом реальная битва за будущее Украины продолжается в другом месте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал планировать нападение на Курскую область, находясь на грани отставки, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники. По мнению, изложенному в журнале, план разрабатывался не при радостных обстоятельствах. На Сырского оказывали давление. Ходили слухи, что генерал находится на грани отставки, говорится в сообщении журнала. Мирное решение конфликтаГлава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину назвал слухами сообщения о "скрытых контактах" Москвы и Киева при якобы посредничестве Катара и Турции. Украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену, западные СМИ начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков на территории РФ несет Украина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом - в отличие от ситуации в Курской области. По его мнению, нет уверенности, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет, заявил Ушаков изданию Life, говоря о том, сколько может продлиться пауза перед переговорами РФ и Украины. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года, сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии. Пакет военной помощиГермания поставила Украине очередной пакет военной помощи, в которой в числе прочего вошёл один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM и 14 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов, говорится в обновлённом списке поставленных Киеву вооружений на сайте правительства ФРГ. Кроме этого, новый пакет помощи включает в себя 10 надводных беспилотников, 26 разведывательных БПЛА Vector с запчастями к ним, шесть высокомобильных экскаваторов-погрузчиков HMEE, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2, а также средства для обезвреживания боеприпасов. Помимо этого, Германия передала Украине 55 тысяч аптечек, 700 автоматов МК 556, 10 снайперских винтовок HLR 338 и 50 винтовок CR 308.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, юрий ушаков, сергей лебедев, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Сергей Лебедев, Курская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, подразделения сил "Юга" взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны.
Потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек. Средства ПВО России
уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США
и 49 беспилотных летательных аппаратов, следует из сводки Минобороны России.
Удар нанесен по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева
, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
. По его словам, иностранных наемников в ВСУ
назначают командовать мобилизованными. Он также рассказал об ударе по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда
в Днепропетровской области
.
В Новгородской области
задержали местного жителя, который планировал через Брянскую область
уехать на Украину
, чтобы воевать против России. Молодой человек признался, что собирался вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"*.
Три автомобиля военнослужащих ВСУ подожгли в разных регионах Украины в минувшие сутки, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поджоги зафиксированы, в частности в Киеве, Ровно
, Измаиле Одесской области, Ватутино Черкасской области
, Чугуеве
и Краснограде Харьковской области
.
Украинские власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Красноармейского (Покровского) района ДНР, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В данном районе до сих пор проживают более 53 тысяч человек, в том числе почти четыре тысячи детей. Украинская администрация отмечает, что "за последнее время фронт подошел слишком близко".
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники, сообщило Минобороны России.
Кроме того, российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного в Курской области
, сообщило Минобороны.
Всего за время боевых действий в приграничье противник потерял до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка, отметили в министерстве.
Также ведется поиск диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории России южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка.
Перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск
, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
.
На прошлой неделе он сообщил, что получены подробности операции ВСУ в Курской области, согласно которым украинские войска 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове
. По его словам, он ознакомился с некоторыми материалами, составленных по результатам допросов пленных, из которых следует, что ВСУ должны были овладеть Курской АЭС
, захватить, как можно больше территории, и зайти в сам областной центр.
Нападение Украины на Курскую область, где погибли мирные жители и которое РФ назвала терактом, - трагическая ошибка, которая может иметь далеко идущие последствия, это решение похоже на трюк, достойный второсортного актера, а не опытного политика, написал профессор международных отношений из Колледжа Макалестера в США Эндрю Лэтэм в статье для газеты Hill.
По его словам, вторжение в Курской области выглядит, как рискованный рекламный ход. Эксперт отмечает, что мир наблюдает за происходящим в Курской области, но при этом реальная битва за будущее Украины продолжается в другом месте.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
начал планировать нападение на Курскую область, находясь на грани отставки, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники. По мнению, изложенному в журнале, план разрабатывался не при радостных обстоятельствах. На Сырского оказывали давление. Ходили слухи, что генерал находится на грани отставки, говорится в сообщении журнала.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
в комментарии Павлу Зарубину
назвал слухами сообщения о "скрытых контактах" Москвы
и Киева при якобы посредничестве Катара
и Турции
. Украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену, западные СМИ начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал позором заявление Германии
о том, что ответственность за присутствие немецких танков на территории РФ несет Украина.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
заявил, что не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом - в отличие от ситуации в Курской области. По его мнению, нет уверенности, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет, заявил Ушаков изданию Life
, говоря о том, сколько может продлиться пауза перед переговорами РФ и Украины.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
посетит Польшу
и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года, сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии.
Германия поставила Украине очередной пакет военной помощи, в которой в числе прочего вошёл один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM и 14 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов, говорится в обновлённом списке поставленных Киеву вооружений на сайте правительства ФРГ.
Кроме этого, новый пакет помощи включает в себя 10 надводных беспилотников, 26 разведывательных БПЛА Vector с запчастями к ним, шесть высокомобильных экскаваторов-погрузчиков HMEE, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2, а также средства для обезвреживания боеприпасов.
Помимо этого, Германия передала Украине 55 тысяч аптечек, 700 автоматов МК 556, 10 снайперских винтовок HLR 338 и 50 винтовок CR 308.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России