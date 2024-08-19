Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 19.08.2024 (обновлено: 19:12 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967165026.html
Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных
Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных - РИА Новости, 19.08.2024
Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных
Российские военнослужащие группировки "Центр" освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, подразделения сил "Юга"... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:10
2024-08-19T19:12
специальная военная операция на украине
сергей лавров
юрий ушаков
сергей лебедев
курская область
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, подразделения сил "Юга" взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек. Средства ПВО России уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, следует из сводки Минобороны России. Удар нанесен по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, иностранных наемников в ВСУ назначают командовать мобилизованными. Он также рассказал об ударе по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда в Днепропетровской области. В Новгородской области задержали местного жителя, который планировал через Брянскую область уехать на Украину, чтобы воевать против России. Молодой человек признался, что собирался вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"*. Три автомобиля военнослужащих ВСУ подожгли в разных регионах Украины в минувшие сутки, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поджоги зафиксированы, в частности в Киеве, Ровно, Измаиле Одесской области, Ватутино Черкасской области, Чугуеве и Краснограде Харьковской области. Украинские власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Красноармейского (Покровского) района ДНР, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В данном районе до сих пор проживают более 53 тысяч человек, в том числе почти четыре тысячи детей. Украинская администрация отмечает, что "за последнее время фронт подошел слишком близко". Курское направлениеПотери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники, сообщило Минобороны России. Кроме того, российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного в Курской области, сообщило Минобороны. Всего за время боевых действий в приграничье противник потерял до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка, отметили в министерстве. Также ведется поиск диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории России южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка. Перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. На прошлой неделе он сообщил, что получены подробности операции ВСУ в Курской области, согласно которым украинские войска 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове. По его словам, он ознакомился с некоторыми материалами, составленных по результатам допросов пленных, из которых следует, что ВСУ должны были овладеть Курской АЭС, захватить, как можно больше территории, и зайти в сам областной центр. Реакция за рубежомНападение Украины на Курскую область, где погибли мирные жители и которое РФ назвала терактом, - трагическая ошибка, которая может иметь далеко идущие последствия, это решение похоже на трюк, достойный второсортного актера, а не опытного политика, написал профессор международных отношений из Колледжа Макалестера в США Эндрю Лэтэм в статье для газеты Hill. По его словам, вторжение в Курской области выглядит, как рискованный рекламный ход. Эксперт отмечает, что мир наблюдает за происходящим в Курской области, но при этом реальная битва за будущее Украины продолжается в другом месте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал планировать нападение на Курскую область, находясь на грани отставки, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники. По мнению, изложенному в журнале, план разрабатывался не при радостных обстоятельствах. На Сырского оказывали давление. Ходили слухи, что генерал находится на грани отставки, говорится в сообщении журнала. Мирное решение конфликтаГлава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину назвал слухами сообщения о "скрытых контактах" Москвы и Киева при якобы посредничестве Катара и Турции. Украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену, западные СМИ начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков на территории РФ несет Украина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом - в отличие от ситуации в Курской области. По его мнению, нет уверенности, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет, заявил Ушаков изданию Life, говоря о том, сколько может продлиться пауза перед переговорами РФ и Украины. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года, сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии. Пакет военной помощиГермания поставила Украине очередной пакет военной помощи, в которой в числе прочего вошёл один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM и 14 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов, говорится в обновлённом списке поставленных Киеву вооружений на сайте правительства ФРГ. Кроме этого, новый пакет помощи включает в себя 10 надводных беспилотников, 26 разведывательных БПЛА Vector с запчастями к ним, шесть высокомобильных экскаваторов-погрузчиков HMEE, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2, а также средства для обезвреживания боеприпасов. Помимо этого, Германия передала Украине 55 тысяч аптечек, 700 автоматов МК 556, 10 снайперских винтовок HLR 338 и 50 винтовок CR 308.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, юрий ушаков, сергей лебедев, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Сергей Лебедев, Курская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС
Спецоперация, 19 августа: украинские войска потеряли до 1935 военных

МО: группировка "Центр" освободила Артемово в ДНР, ВСУ потеряли до 1935 человек

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, подразделения сил "Юга" взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны.
Потери украинских войск за сутки составили до 1935 человек. Средства ПВО России уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов, следует из сводки Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удар нанесен по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, иностранных наемников в ВСУ назначают командовать мобилизованными. Он также рассказал об ударе по складу ВСУ с боеприпасами на севере Павлограда в Днепропетровской области.
В Новгородской области задержали местного жителя, который планировал через Брянскую область уехать на Украину, чтобы воевать против России. Молодой человек признался, что собирался вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"*.
Три автомобиля военнослужащих ВСУ подожгли в разных регионах Украины в минувшие сутки, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поджоги зафиксированы, в частности в Киеве, Ровно, Измаиле Одесской области, Ватутино Черкасской области, Чугуеве и Краснограде Харьковской области.
Украинские власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Красноармейского (Покровского) района ДНР, сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В данном районе до сих пор проживают более 53 тысяч человек, в том числе почти четыре тысячи детей. Украинская администрация отмечает, что "за последнее время фронт подошел слишком близко".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00

Курское направление

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники, сообщило Минобороны России.
Кроме того, российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного в Курской области, сообщило Минобороны.
Всего за время боевых действий в приграничье противник потерял до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка, отметили в министерстве.
Также ведется поиск диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории России южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
Перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
На прошлой неделе он сообщил, что получены подробности операции ВСУ в Курской области, согласно которым украинские войска 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове. По его словам, он ознакомился с некоторыми материалами, составленных по результатам допросов пленных, из которых следует, что ВСУ должны были овладеть Курской АЭС, захватить, как можно больше территории, и зайти в сам областной центр.

Реакция за рубежом

Нападение Украины на Курскую область, где погибли мирные жители и которое РФ назвала терактом, - трагическая ошибка, которая может иметь далеко идущие последствия, это решение похоже на трюк, достойный второсортного актера, а не опытного политика, написал профессор международных отношений из Колледжа Макалестера в США Эндрю Лэтэм в статье для газеты Hill.
По его словам, вторжение в Курской области выглядит, как рискованный рекламный ход. Эксперт отмечает, что мир наблюдает за происходящим в Курской области, но при этом реальная битва за будущее Украины продолжается в другом месте.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал планировать нападение на Курскую область, находясь на грани отставки, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники. По мнению, изложенному в журнале, план разрабатывался не при радостных обстоятельствах. На Сырского оказывали давление. Ходили слухи, что генерал находится на грани отставки, говорится в сообщении журнала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
Вчера, 08:00

Мирное решение конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину назвал слухами сообщения о "скрытых контактах" Москвы и Киева при якобы посредничестве Катара и Турции. Украинские руководители в отчаянном положении, им ищут замену, западные СМИ начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков на территории РФ несет Украина.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что не уверен во влиянии выборов в США на возможность переговоров с Киевом - в отличие от ситуации в Курской области. По его мнению, нет уверенности, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет, заявил Ушаков изданию Life, говоря о том, сколько может продлиться пауза перед переговорами РФ и Украины.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа 2024 года, сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Индии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00

Пакет военной помощи

Германия поставила Украине очередной пакет военной помощи, в которой в числе прочего вошёл один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM и 14 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов, говорится в обновлённом списке поставленных Киеву вооружений на сайте правительства ФРГ.
Кроме этого, новый пакет помощи включает в себя 10 надводных беспилотников, 26 разведывательных БПЛА Vector с запчастями к ним, шесть высокомобильных экскаваторов-погрузчиков HMEE, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2, а также средства для обезвреживания боеприпасов.
Помимо этого, Германия передала Украине 55 тысяч аптечек, 700 автоматов МК 556, 10 снайперских винтовок HLR 338 и 50 винтовок CR 308.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровЮрий УшаковСергей ЛебедевКурская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныКурская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала