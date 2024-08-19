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ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967080545.html
ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.08.2024
ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области
Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:31
2024-08-19T14:31
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Ворожба, Кружок, Мирополье, Новая Сечь и Садки Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
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россия, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области

МО РФ: авиация ударила по сосредоточению военных и техники ВСУ в Сумской области

© Минобороны РФЭкипаж российской армейской авиации
Экипаж российской армейской авиации - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Минобороны РФ
Экипаж российской армейской авиации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Ворожба, Кружок, Мирополье, Новая Сечь и Садки Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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