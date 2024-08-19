https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1967080545.html

ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.08.2024

ВС России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области

Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:31

2024-08-19T14:31

2024-08-19T14:31

специальная военная операция на украине

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курская область

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-й десантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Ворожба, Кружок, Мирополье, Новая Сечь и Садки Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, безопасность