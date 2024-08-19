https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966596353.html

"Решает критическую проблему". Что придумал для фронта юрист из Кирова

"Решает критическую проблему". Что придумал для фронта юрист из Кирова - РИА Новости, 19.08.2024

"Решает критическую проблему". Что придумал для фронта юрист из Кирова

От самодельного прибора до запатентованного профессионального устройства — житель Кирова Михаил Зубарев на основе обычного портфеля разработал переносную... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T08:00

2024-08-19T08:00

2024-08-19T08:03

надежные люди

общество

технологии

авдеевка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966591110_0:372:960:912_1920x0_80_0_0_f3e914e673dc0dd0a8e1c5ca4104c614.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. От самодельного прибора до запатентованного профессионального устройства — житель Кирова Михаил Зубарев на основе обычного портфеля разработал переносную зарядную станцию. Изобретением заинтересовался местный завод и согласился поставлять комплектующие. О том, почему 45-летний юрист, специализирующийся на гражданских делах, решил помогать бойцам, — в материале РИА Новости.Опыт связистаПочти каждый день после работы он направляется в городской Дом культуры. Небольшое пустующее помещение в подвале за год превратилось в настоящую мастерскую: у стен — столы с паяльниками, проводами, отвертками, плоскогубцами и другими инструментами."Я внимательно слежу за тем, что происходит на фронте, — рассказывает Зубарев. — Особое внимание обращаю на работу связистов, поскольку сам служил в этих войсках еще в нулевых. Мое подразделение находилось в Ингушетии, и, хотя формально режим КТО там не объявляли, обстановка была очень напряженной. Из соседней Чечни постоянно прорывались вооруженные до зубов банды".Как-то раз он увидел в интернете, что связисты в зоне СВО самостоятельно собрали портативную зарядную станцию."Они взяли кожаный портфель и просто оснастили его микросхемами, приделав удлинитель и пару розеток, — вспоминает юрист. — Идея показалась мне интересной. Решил попробовать сделать нечто подобное. Тем более из разговоров со знакомыми бойцами, уже находившимися на фронте, знал, что на зарядные станции большой спрос".Он тоже взял кожаный чемодан, изнутри оббил фанерой, поместил электронную начинку и подключил к розетке. Устройство заработало с первого раза. Теперь это своеобразный экспонат, с которого стартовало массовое производство. Но далеко не сразу.Первая партияПосле объявления частичной мобилизации четверо друзей Михаила ушли на фронт. Его же не призвали: трое детей. Хотя связисты очень востребованная военная специальность. Вскоре в добровольцы записался и его родной брат Антон — майор запаса медицинской службы."Я понял: надо наладить выпуск переносных станций и отправлять их парням в зону СВО, — продолжает юрист. — Обратился в одну, другую организацию, но заинтересованности не встретил".Ему посоветовали благотворительный фонд "За Вятку". "Мы открыты всем идеям, лишь бы приносили пользу нашим ребятам, — говорит замдиректора фонда Александр Березин. — Когда Миша предложил зарядные чемоданчики, посмотрели заявки от военных и увидели, что почти в каждой фигурировали такие устройства".Вскоре Березин нашел первого спонсора — владелец нескольких магазинов согласился выделять средства для покупки деталей. Затем отыскали помещение — подвал в ДК. К сборке переносных станций подключились волонтеры, разбирающиеся в электронике."Технология несложная, — объясняет Зубарев. — По сути станция — это удлинитель с разветвленной сетью (до десяти розеток и USB-входов), который подключается к генератору. Следовательно, работать может в любых условиях. Заряжает не только рации, но и телефоны, пауэрбанки, другие гаджеты".Первую партию отправили на фронт знакомым бойцам.Промышленный масштабСпрос рос — приходило все больше заявок. "Мы обратились к руководству нашего завода электрооборудования имени Яна Лепсе, — рассказывает Березин. — Там согласились помочь и изготовили металлический корпус, который заменил чемодан. Теперь на нем можно хоть прыгать".Производство постепенно расширялось, и волонтеры запатентовали устройство как "полезное изобретение". У него два официальных правообладателя: фонд "За Вятку" и завод имени Лепсе.За год с лишним общественники передали в разные подразделения более 200 переносных станций. Собирают в среднем порядка десяти устройств в неделю."В данный момент у нас на руках около 50 заявок от бойцов со всего фронта и почти во всех числятся станции, — добавляет Березин. — Поэтому работы непочатый край".В декабре прошлого года Михаил Зубарев пережил личную трагедию — под Авдеевкой во время эвакуации раненого погиб его брат Антон. Но он не опустил руки и теперь сам отвозит гуманитарную помощь в зону СВО.

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, технологии, авдеевка