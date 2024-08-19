https://ria.ru/20240819/soglashenie-1967042982.html
Россия готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана
Россия готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана - РИА Новости, 19.08.2024
Россия готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана
Россия готова содействовать выходу на заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, участвовать в урегулировании кризиса в той части, в которой... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:46
2024-08-19T12:46
2024-08-19T12:46
россия
азербайджан
армения
владимир путин
ильхам алиев
в мире
нагорный карабах
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия готова содействовать выходу на заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, участвовать в урегулировании кризиса в той части, в которой это востребовано сторонами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать.. соответствующие направления в логистике и экономике, то мы были бы очень этому рады", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Ильхамом Алиевым в узком составе. Он добавил, что и Россия сталкивается с кризисами, "прежде всего, конечно, на украинском направлении", однако историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, в том числе в последние несколько лет, диктует ей необходимость участия в этих событиях, "в той части, в которой это востребовано сторонами".
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
россия
азербайджан
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев, в мире, нагорный карабах
Россия, Азербайджан, Армения, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире, Нагорный Карабах
Россия готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана
Путин: Москва готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия готова содействовать выходу на заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, участвовать в урегулировании кризиса в той части, в которой это востребовано сторонами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать.. соответствующие направления в логистике и экономике, то мы были бы очень этому рады", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Ильхамом Алиевым
в узком составе.
Он добавил, что и Россия сталкивается с кризисами, "прежде всего, конечно, на украинском направлении", однако историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, в том числе в последние несколько лет, диктует ей необходимость участия в этих событиях, "в той части, в которой это востребовано сторонами".