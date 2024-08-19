https://ria.ru/20240819/soglashenie-1967042982.html

Россия готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана

Россия готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана - РИА Новости, 19.08.2024

Россия готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана

Россия готова содействовать выходу на заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, участвовать в урегулировании кризиса в той части, в которой... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:46

2024-08-19T12:46

2024-08-19T12:46

россия

азербайджан

армения

владимир путин

ильхам алиев

в мире

нагорный карабах

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия готова содействовать выходу на заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, участвовать в урегулировании кризиса в той части, в которой это востребовано сторонами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать.. соответствующие направления в логистике и экономике, то мы были бы очень этому рады", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Ильхамом Алиевым в узком составе. Он добавил, что и Россия сталкивается с кризисами, "прежде всего, конечно, на украинском направлении", однако историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, в том числе в последние несколько лет, диктует ей необходимость участия в этих событиях, "в той части, в которой это востребовано сторонами".

https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html

россия

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев, в мире, нагорный карабах