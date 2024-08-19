https://ria.ru/20240819/sobaka-1966983434.html
В Кузбассе собака загрызла ребенка
В Кузбассе собака загрызла ребенка - РИА Новости, 19.08.2024
В Кузбассе собака загрызла ребенка
Собака напала на шестилетнюю девочку в поселке Краснобродский Кемеровской области, от полученных ран ребенок скончался, по данному факту возбуждено уголовное... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:35
2024-08-19T09:35
2024-08-19T09:36
происшествия
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 19 авг - РИА Новости. Собака напала на шестилетнюю девочку в поселке Краснобродский Кемеровской области, от полученных ран ребенок скончался, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Уточняется, что происшествие произошло 17 августа. "По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, во время прогулки без сопровождения взрослых по улице Грибной в пгт Краснобродский девочка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на нее напала находившаяся на привязи собака, причинив пострадавшей раны, от которых смерть ребенка наступила на месте происшествия", – говорится в сообщении. В настоящее время следователем по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. "По данному факту прокуратурой Кемеровской области… организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения правил содержания домашних животных, по итогам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе прокуратуры области. Также прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СУСК России по Кемеровской области.
https://ria.ru/20240205/ovcharka-1925526010.html
https://ria.ru/20231114/sk-1909296601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе собака загрызла ребенка
В поселке Краснобродский собака напала на шестилетнюю девочку, ребенок погиб
КЕМЕРОВО, 19 авг - РИА Новости.
Собака напала на шестилетнюю девочку в поселке Краснобродский Кемеровской области, от полученных ран ребенок скончался, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба
СУСК по региону.
Уточняется, что происшествие произошло 17 августа.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, во время прогулки без сопровождения взрослых по улице Грибной в пгт Краснобродский девочка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на нее напала находившаяся на привязи собака, причинив пострадавшей раны, от которых смерть ребенка наступила на месте происшествия", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователем по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.
"По данному факту прокуратурой Кемеровской области… организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения правил содержания домашних животных, по итогам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе прокуратуры области.
Также прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СУСК России по Кемеровской области.