https://ria.ru/20240819/sobaka-1966983434.html

В Кузбассе собака загрызла ребенка

В Кузбассе собака загрызла ребенка - РИА Новости, 19.08.2024

В Кузбассе собака загрызла ребенка

Собака напала на шестилетнюю девочку в поселке Краснобродский Кемеровской области, от полученных ран ребенок скончался, по данному факту возбуждено уголовное... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:35

2024-08-19T09:35

2024-08-19T09:36

происшествия

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 19 авг - РИА Новости. Собака напала на шестилетнюю девочку в поселке Краснобродский Кемеровской области, от полученных ран ребенок скончался, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Уточняется, что происшествие произошло 17 августа. "По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, во время прогулки без сопровождения взрослых по улице Грибной в пгт Краснобродский девочка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на нее напала находившаяся на привязи собака, причинив пострадавшей раны, от которых смерть ребенка наступила на месте происшествия", – говорится в сообщении. В настоящее время следователем по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. "По данному факту прокуратурой Кемеровской области… организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения правил содержания домашних животных, по итогам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе прокуратуры области. Также прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СУСК России по Кемеровской области.

https://ria.ru/20240205/ovcharka-1925526010.html

https://ria.ru/20231114/sk-1909296601.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, россия