ФРГ останется самым сильным сторонником Украины в Европе, заявил Шольц
Шольц: ФРГ продолжит оказывать крупнейшую поддержку Украине в Европе
© AP Photo / Kai PfaffenbachОлаф Шольц
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Германия будет продолжать оказывать Украине крупнейшую поддержку в Европе, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Германия является сейчас и останется самым сильным сторонником Украины в Европе. И мы продолжаем нашу поддержку: вместе с кредитом в 50 миллиардов евро, который мы предоставляем вместе с Большой семеркой (G7). Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Она может опираться на это", - написал канцлер в своем аккаунте в соцсети Х.
На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.