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В Ливане рассказали о последствиях помощи украинским беженцам в Европе - РИА Новости, 19.08.2024
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17:46 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/sharafeddin-1967148421.html
В Ливане рассказали о последствиях помощи украинским беженцам в Европе
В Ливане рассказали о последствиях помощи украинским беженцам в Европе - РИА Новости, 19.08.2024
В Ливане рассказали о последствиях помощи украинским беженцам в Европе
Международные организации, включая UNHCR сократили помощь сирийским беженцам на Ближнем Востоке в связи с большим наплывом украинских граждан в европейских... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:46
2024-08-19T17:46
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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ливан
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БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международные организации, включая UNHCR сократили помощь сирийским беженцам на Ближнем Востоке в связи с большим наплывом украинских граждан в европейских странах, заявил РИА Новости министр по делам мигрантов Ливана Исам Шарафеддин. "Истощение возможностей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), связано с большими их обязательствами в связи с ситуацией на Украине и большого количества беженцев из числа украинских граждан в Европе - это причина пренебрежения сирийскими беженцами", - сказал Шарафеддин. Ливанский министр предупредил, что решение ООН о сокращении помощи беженцам из Сирии - это равнозначно "смертному приговору" для них. Так как члены ООН проголосовали за то, чтобы они остались в Ливане и делают все возможное чтобы препятствовать их дальнейшей миграции в Европу морскими путями, и в тоже время лишают их помощи. "В УВКБ ООН уведомили, что помощь сильно сократится и может быть приостановлена с мая следующего года", - добавил чиновник. По словам Шарафеддина, большое количество сирийских беженцев хотят вернуться на родину, однако политика запугивания ряда западных стран через механизмы УВКБ ООН препятствует этому. В то время, как сирийские власти в полной координации с властями Ливана и положительно отзывается на все необходимые запросы и поддерживает поэтапный процесс возвращения своих граждан на родину с учетом реалий состояния сирийской экономики. Ливанские власти с начала кризиса в Сирии в 2011 году многократно заявляли о серьезной угрозе экономике и безопасности страны в связи с наличием более двух миллионов беженцев из САР. По официальным данным УВКБ ООН в Ливане зарегистрировано 840 тысяч беженцев и 3,1 тысячи палаточных лагерей в большей степени на севере страны и в долине Бекаа. Остальные беженцы находятся на территории страны нелегально. При этом правительство Ливана отмечало, что с населением в 4,5 миллиона ливанская экономика, которая переживает глубокий кризис с 2019 года, не в состоянии самостоятельно обеспечить продовольственную безопасность, медицинские услуги и образование для детей беженцев, что, в свою очередь, привело к сильному росту преступности в стране и высокому уровню смертности среди детей в лагерях беженцев.
https://ria.ru/20240731/bezhentsy-1963239535.html
https://ria.ru/20240225/frg-1929380051.html
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управление верховного комиссара оон по делам беженцев, unhcr, оон, ливан, европа, сирия, в мире
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, UNHCR, ООН, Ливан, Европа, Сирия, В мире
В Ливане рассказали о последствиях помощи украинским беженцам в Европе

Шарафеддин: помощь сирийцам сократили из-за обязательств по украинцам в Европе

© iStock.com / Sergey StrelkovЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© iStock.com / Sergey Strelkov
Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международные организации, включая UNHCR сократили помощь сирийским беженцам на Ближнем Востоке в связи с большим наплывом украинских граждан в европейских странах, заявил РИА Новости министр по делам мигрантов Ливана Исам Шарафеддин.
"Истощение возможностей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), связано с большими их обязательствами в связи с ситуацией на Украине и большого количества беженцев из числа украинских граждан в Европе - это причина пренебрежения сирийскими беженцами", - сказал Шарафеддин.
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Ливанский министр предупредил, что решение ООН о сокращении помощи беженцам из Сирии - это равнозначно "смертному приговору" для них. Так как члены ООН проголосовали за то, чтобы они остались в Ливане и делают все возможное чтобы препятствовать их дальнейшей миграции в Европу морскими путями, и в тоже время лишают их помощи.
УВКБ ООН уведомили, что помощь сильно сократится и может быть приостановлена с мая следующего года", - добавил чиновник.
По словам Шарафеддина, большое количество сирийских беженцев хотят вернуться на родину, однако политика запугивания ряда западных стран через механизмы УВКБ ООН препятствует этому. В то время, как сирийские власти в полной координации с властями Ливана и положительно отзывается на все необходимые запросы и поддерживает поэтапный процесс возвращения своих граждан на родину с учетом реалий состояния сирийской экономики.
Ливанские власти с начала кризиса в Сирии в 2011 году многократно заявляли о серьезной угрозе экономике и безопасности страны в связи с наличием более двух миллионов беженцев из САР. По официальным данным УВКБ ООН в Ливане зарегистрировано 840 тысяч беженцев и 3,1 тысячи палаточных лагерей в большей степени на севере страны и в долине Бекаа. Остальные беженцы находятся на территории страны нелегально. При этом правительство Ливана отмечало, что с населением в 4,5 миллиона ливанская экономика, которая переживает глубокий кризис с 2019 года, не в состоянии самостоятельно обеспечить продовольственную безопасность, медицинские услуги и образование для детей беженцев, что, в свою очередь, привело к сильному росту преступности в стране и высокому уровню смертности среди детей в лагерях беженцев.
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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцевUNHCRООНЛиванЕвропаСирияВ мире
 
 
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