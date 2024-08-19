https://ria.ru/20240819/sharafeddin-1967148421.html

В Ливане рассказали о последствиях помощи украинским беженцам в Европе

В Ливане рассказали о последствиях помощи украинским беженцам в Европе - РИА Новости, 19.08.2024

В Ливане рассказали о последствиях помощи украинским беженцам в Европе

Международные организации, включая UNHCR сократили помощь сирийским беженцам на Ближнем Востоке в связи с большим наплывом украинских граждан в европейских... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:46

2024-08-19T17:46

2024-08-19T17:46

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международные организации, включая UNHCR сократили помощь сирийским беженцам на Ближнем Востоке в связи с большим наплывом украинских граждан в европейских странах, заявил РИА Новости министр по делам мигрантов Ливана Исам Шарафеддин. "Истощение возможностей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), связано с большими их обязательствами в связи с ситуацией на Украине и большого количества беженцев из числа украинских граждан в Европе - это причина пренебрежения сирийскими беженцами", - сказал Шарафеддин. Ливанский министр предупредил, что решение ООН о сокращении помощи беженцам из Сирии - это равнозначно "смертному приговору" для них. Так как члены ООН проголосовали за то, чтобы они остались в Ливане и делают все возможное чтобы препятствовать их дальнейшей миграции в Европу морскими путями, и в тоже время лишают их помощи. "В УВКБ ООН уведомили, что помощь сильно сократится и может быть приостановлена с мая следующего года", - добавил чиновник. По словам Шарафеддина, большое количество сирийских беженцев хотят вернуться на родину, однако политика запугивания ряда западных стран через механизмы УВКБ ООН препятствует этому. В то время, как сирийские власти в полной координации с властями Ливана и положительно отзывается на все необходимые запросы и поддерживает поэтапный процесс возвращения своих граждан на родину с учетом реалий состояния сирийской экономики. Ливанские власти с начала кризиса в Сирии в 2011 году многократно заявляли о серьезной угрозе экономике и безопасности страны в связи с наличием более двух миллионов беженцев из САР. По официальным данным УВКБ ООН в Ливане зарегистрировано 840 тысяч беженцев и 3,1 тысячи палаточных лагерей в большей степени на севере страны и в долине Бекаа. Остальные беженцы находятся на территории страны нелегально. При этом правительство Ливана отмечало, что с населением в 4,5 миллиона ливанская экономика, которая переживает глубокий кризис с 2019 года, не в состоянии самостоятельно обеспечить продовольственную безопасность, медицинские услуги и образование для детей беженцев, что, в свою очередь, привело к сильному росту преступности в стране и высокому уровню смертности среди детей в лагерях беженцев.

https://ria.ru/20240731/bezhentsy-1963239535.html

https://ria.ru/20240225/frg-1929380051.html

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управление верховного комиссара оон по делам беженцев, unhcr, оон, ливан, европа, сирия, в мире