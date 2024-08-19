В Ливане рассказали о последствиях помощи украинским беженцам в Европе
Шарафеддин: помощь сирийцам сократили из-за обязательств по украинцам в Европе
© iStock.com / Sergey StrelkovЛиван
© iStock.com / Sergey Strelkov
Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 19 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Международные организации, включая UNHCR сократили помощь сирийским беженцам на Ближнем Востоке в связи с большим наплывом украинских граждан в европейских странах, заявил РИА Новости министр по делам мигрантов Ливана Исам Шарафеддин.
Ливанский министр предупредил, что решение ООН о сокращении помощи беженцам из Сирии - это равнозначно "смертному приговору" для них. Так как члены ООН проголосовали за то, чтобы они остались в Ливане и делают все возможное чтобы препятствовать их дальнейшей миграции в Европу морскими путями, и в тоже время лишают их помощи.
"В УВКБ ООН уведомили, что помощь сильно сократится и может быть приостановлена с мая следующего года", - добавил чиновник.
По словам Шарафеддина, большое количество сирийских беженцев хотят вернуться на родину, однако политика запугивания ряда западных стран через механизмы УВКБ ООН препятствует этому. В то время, как сирийские власти в полной координации с властями Ливана и положительно отзывается на все необходимые запросы и поддерживает поэтапный процесс возвращения своих граждан на родину с учетом реалий состояния сирийской экономики.
Ливанские власти с начала кризиса в Сирии в 2011 году многократно заявляли о серьезной угрозе экономике и безопасности страны в связи с наличием более двух миллионов беженцев из САР. По официальным данным УВКБ ООН в Ливане зарегистрировано 840 тысяч беженцев и 3,1 тысячи палаточных лагерей в большей степени на севере страны и в долине Бекаа. Остальные беженцы находятся на территории страны нелегально. При этом правительство Ливана отмечало, что с населением в 4,5 миллиона ливанская экономика, которая переживает глубокий кризис с 2019 года, не в состоянии самостоятельно обеспечить продовольственную безопасность, медицинские услуги и образование для детей беженцев, что, в свою очередь, привело к сильному росту преступности в стране и высокому уровню смертности среди детей в лагерях беженцев.