https://ria.ru/20240819/sevpotoki-1967202157.html

СМИ: подозреваемый в подрыве "Севпотоков" выехал из Польши 6 июля

СМИ: подозреваемый в подрыве "Севпотоков" выехал из Польши 6 июля - РИА Новости, 19.08.2024

СМИ: подозреваемый в подрыве "Севпотоков" выехал из Польши 6 июля

Подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле, сообщает американская газета... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:07

2024-08-19T23:07

2024-08-19T23:08

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. На прошлой неделе телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. "По словам источников, знакомых с ходом расследования, подозреваемый выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле", - пишет Wall Street Journal в понедельник. Согласно источникам газеты, еще до этого немецкие власти были встревожены, когда польские прокуроры сказали им, что не могут арестовать подозреваемого до тех пор, пока их служба безопасности не рассмотрит это дело. В начале июля, немецкие министры в ходе визита в Польшу попросили польских коллег обеспечить исполнение ордера на арест, но польская сторона отказалась, сообщил собеседник издания. При этом, согласно источнику, один высокопоставленный польский чиновник сказал немецкому коллеге в частном порядке, что любым потенциальным подозреваемым, кто сыграл роль в диверсии на газопроводах, нужно вручать медали, а не арестовывать их. Источники газеты отметили, что в конце прошлой недели польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши. В письме также спрашивали, заинтересованы ли еще немецкие следователи в том, чтобы польские власти обыскали дом подозреваемого недалеко от Варшавы, пишет издание. Источники добавили, что немецкие власти расценили это письмо как "дополнительное оскорбление" после того, как Польша не исполнила ордер на арест. Кроме того, собеседники газеты указали, что немецкие чиновники разных политических взглядов были ошеломлены позицией премьер-министра Польши Дональда Туска после публикаций в СМИ о новых подробностях по диверсии на прошлой неделе, который заявил, что немецким властям следует "извиниться и молчать", но решили не реагировать, чтобы избежать обострения, поскольку обе стороны поддерживают Украину. Газета Wall Street Journal сообщала ранее, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240816/germanija-1966523242.html

https://ria.ru/20240819/podryv-1967155368.html

https://ria.ru/20240816/polyanskiy-1966506680.html

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в мире, польша, германия, дональд туск, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), ard