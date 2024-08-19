https://ria.ru/20240819/sevmorput-1967138020.html

Патрушев оценил значение Севморпути для России

Патрушев оценил значение Севморпути для России - РИА Новости, 19.08.2024

Патрушев оценил значение Севморпути для России

Значение Северного морского пути для России в последние годы многократно возросло на фоне попыток США и стран Западной Европы изолировать ее, закрывая... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:12

2024-08-19T17:12

2024-08-19T17:12

россия

сша

западная европа

николай патрушев

экономика

северный морской путь

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МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Значение Северного морского пути для России в последние годы многократно возросло на фоне попыток США и стран Западной Европы изолировать ее, закрывая международные транспортно-логистические цепочки, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Для России в современных условиях ненадежности транспортно-логистических путей важным является прямой выход к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки, с которыми продолжают развиваться торговые связи", - сказал Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. "Северный морской путь всегда играл большое значение в развитии экономики страны. Однако в последние годы в условиях жестких санкций и попыток США и стран Западной Европы изолировать Россию, закрывая международные транспортно-логистические цепочки, роль Севморпути возросла многократно", - отметил помощник президента.

https://ria.ru/20240730/arktika-1962727881.html

россия

сша

западная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, западная европа, николай патрушев, экономика, северный морской путь