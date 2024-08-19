https://ria.ru/20240819/sevmorput-1967138020.html
Патрушев оценил значение Севморпути для России
Патрушев оценил значение Севморпути для России - РИА Новости, 19.08.2024
Патрушев оценил значение Севморпути для России
Значение Северного морского пути для России в последние годы многократно возросло на фоне попыток США и стран Западной Европы изолировать ее, закрывая... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:12
2024-08-19T17:12
2024-08-19T17:12
россия
сша
западная европа
николай патрушев
экономика
северный морской путь
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МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Значение Северного морского пути для России в последние годы многократно возросло на фоне попыток США и стран Западной Европы изолировать ее, закрывая международные транспортно-логистические цепочки, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Для России в современных условиях ненадежности транспортно-логистических путей важным является прямой выход к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки, с которыми продолжают развиваться торговые связи", - сказал Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. "Северный морской путь всегда играл большое значение в развитии экономики страны. Однако в последние годы в условиях жестких санкций и попыток США и стран Западной Европы изолировать Россию, закрывая международные транспортно-логистические цепочки, роль Севморпути возросла многократно", - отметил помощник президента.
https://ria.ru/20240730/arktika-1962727881.html
россия
сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, западная европа, николай патрушев, экономика, северный морской путь
Россия, США, Западная Европа, Николай Патрушев, Экономика, Северный морской путь
Патрушев оценил значение Севморпути для России
Патрушев: роль Севморпути возросла на фоне попыток Запада изолировать Россию