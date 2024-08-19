https://ria.ru/20240819/servisy-1966962411.html
Эксперт объяснил, почему чинить устройство лучше в официальном сервисе
Эксперт объяснил, почему чинить устройство лучше в официальном сервисе - РИА Новости, 19.08.2024
Эксперт объяснил, почему чинить устройство лучше в официальном сервисе
Чинить устройство, например, смартфон или ноутбук, лучше в официальном сервисе, а не в неавторизованном центре, ремонт в котором может только ухудшить состояние РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:12
2024-08-19T03:12
2024-08-19T03:12
технологии
мтс
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чинить устройство, например, смартфон или ноутбук, лучше в официальном сервисе, а не в неавторизованном центре, ремонт в котором может только ухудшить состояние электроники или привести к новым неисправностям, например, из-за отсутствия оригинальных запчастей, рассказал РИА Новости начальник центра пост-продажного обслуживания МТС Станислав Гаврилов. "У неавторизованных центров может не быть необходимых запасных частей, оборудования и квалификации. Зачастую там возможна неглубокая диагностика и неэффективный ремонт. Кроме того, при ремонте в частных мастерских могут использовать неоригинальные или б/у запчасти, несовместимые с устройством. Это может усугубить проблему или привести к новым неисправностям", - сообщил Гаврилов. По его словам, существует заблуждение, что авторизованные сервисные центры невыгодны, так как стремятся признать поломку "не гарантийной" и взимать плату за ремонт. В действительности, все ремонты сервису оплачивает производитель. "Любая крупная розничная сеть готова взять на себя все обязательства, что упрощает процесс и делает его более прозрачным для клиентов", - добавил он. Гаврилов рекомендует обратиться все же в авторизованный сервисный центр при неисправности: там используют оригинальные запчасти и методики, рекомендованные производителем. Кроме того, инженеры проходят обучение и знают специфику работы с определенными устройствами. Это повышает качество выполненных работ и исключает возможность повторной поломки. Перед тем как отнести устройство в сервис, стоит перезагрузить или обновить устройство, это устраняет сбои в работе программного обеспечения, которые часто принимаются за аппаратные неисправности. Также рекомендуется отключить разного рода блокировки - пароль или Face ID - и сделать резервную копию, чтобы избежать потери данных на устройстве, и проверить, чтобы были закрыты доступы к значимым приложениям с персональными данными.
https://ria.ru/20240406/zaryadka-1938195758.html
https://ria.ru/20240729/smartfon-1962593137.html
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технологии, мтс
Эксперт объяснил, почему чинить устройство лучше в официальном сервисе
Эксперт Гаврилов посоветовал ремонтировать смартфон в официальных сервисах
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чинить устройство, например, смартфон или ноутбук, лучше в официальном сервисе, а не в неавторизованном центре, ремонт в котором может только ухудшить состояние электроники или привести к новым неисправностям, например, из-за отсутствия оригинальных запчастей, рассказал РИА Новости начальник центра пост-продажного обслуживания МТС Станислав Гаврилов.
"У неавторизованных центров может не быть необходимых запасных частей, оборудования и квалификации. Зачастую там возможна неглубокая диагностика и неэффективный ремонт. Кроме того, при ремонте в частных мастерских могут использовать неоригинальные или б/у запчасти, несовместимые с устройством. Это может усугубить проблему или привести к новым неисправностям", - сообщил Гаврилов.
По его словам, существует заблуждение, что авторизованные сервисные центры невыгодны, так как стремятся признать поломку "не гарантийной" и взимать плату за ремонт. В действительности, все ремонты сервису оплачивает производитель. "Любая крупная розничная сеть готова взять на себя все обязательства, что упрощает процесс и делает его более прозрачным для клиентов", - добавил он.
Гаврилов рекомендует обратиться все же в авторизованный сервисный центр при неисправности: там используют оригинальные запчасти и методики, рекомендованные производителем. Кроме того, инженеры проходят обучение и знают специфику работы с определенными устройствами. Это повышает качество выполненных работ и исключает возможность повторной поломки.
Перед тем как отнести устройство в сервис, стоит перезагрузить или обновить устройство, это устраняет сбои в работе программного обеспечения, которые часто принимаются за аппаратные неисправности. Также рекомендуется отключить разного рода блокировки - пароль или Face ID - и сделать резервную копию, чтобы избежать потери данных на устройстве, и проверить, чтобы были закрыты доступы к значимым приложениям с персональными данными.