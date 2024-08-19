https://ria.ru/20240819/servisy-1966962411.html

Эксперт объяснил, почему чинить устройство лучше в официальном сервисе

Эксперт объяснил, почему чинить устройство лучше в официальном сервисе - РИА Новости, 19.08.2024

Эксперт объяснил, почему чинить устройство лучше в официальном сервисе

Чинить устройство, например, смартфон или ноутбук, лучше в официальном сервисе, а не в неавторизованном центре, ремонт в котором может только ухудшить состояние РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T03:12

2024-08-19T03:12

2024-08-19T03:12

технологии

мтс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950983628_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_bc77cd517bfb793c164df2961f4382e4.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чинить устройство, например, смартфон или ноутбук, лучше в официальном сервисе, а не в неавторизованном центре, ремонт в котором может только ухудшить состояние электроники или привести к новым неисправностям, например, из-за отсутствия оригинальных запчастей, рассказал РИА Новости начальник центра пост-продажного обслуживания МТС Станислав Гаврилов. "У неавторизованных центров может не быть необходимых запасных частей, оборудования и квалификации. Зачастую там возможна неглубокая диагностика и неэффективный ремонт. Кроме того, при ремонте в частных мастерских могут использовать неоригинальные или б/у запчасти, несовместимые с устройством. Это может усугубить проблему или привести к новым неисправностям", - сообщил Гаврилов. По его словам, существует заблуждение, что авторизованные сервисные центры невыгодны, так как стремятся признать поломку "не гарантийной" и взимать плату за ремонт. В действительности, все ремонты сервису оплачивает производитель. "Любая крупная розничная сеть готова взять на себя все обязательства, что упрощает процесс и делает его более прозрачным для клиентов", - добавил он. Гаврилов рекомендует обратиться все же в авторизованный сервисный центр при неисправности: там используют оригинальные запчасти и методики, рекомендованные производителем. Кроме того, инженеры проходят обучение и знают специфику работы с определенными устройствами. Это повышает качество выполненных работ и исключает возможность повторной поломки. Перед тем как отнести устройство в сервис, стоит перезагрузить или обновить устройство, это устраняет сбои в работе программного обеспечения, которые часто принимаются за аппаратные неисправности. Также рекомендуется отключить разного рода блокировки - пароль или Face ID - и сделать резервную копию, чтобы избежать потери данных на устройстве, и проверить, чтобы были закрыты доступы к значимым приложениям с персональными данными.

https://ria.ru/20240406/zaryadka-1938195758.html

https://ria.ru/20240729/smartfon-1962593137.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мтс