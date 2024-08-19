https://ria.ru/20240819/sertifikaty--1967153905.html

Жители курского приграничья начали получать сертификаты на жилье

Жители курского приграничья начали получать сертификаты на жилье - РИА Новости, 19.08.2024

Жители курского приграничья начали получать сертификаты на жилье

Жители приграничья Курской области, вынужденные покинуть родные места, начали получать сертификаты на жилье, в первую очередь их выдают тем, чьи дома полностью... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:12

2024-08-19T18:12

2024-08-19T18:12

вооруженные силы украины

денис мантуров

алексей смирнов (политик)

курская область

общество

россия

брянская область

владимир путин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Жители приграничья Курской области, вынужденные покинуть родные места, начали получать сертификаты на жилье, в первую очередь их выдают тем, чьи дома полностью разрушены, и семьям с несовершеннолетними детьми, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "По ранее поданным заявлениям из федерального бюджета выделена субсидия размером 1,8 миллиарда рублей на сертификаты для приобретения жилья семьям, переехавшим из приграничных районов. На сегодня выдано уже 194 сертификата. В ближайшее время их получателями станут свыше 2 тысяч семей, которые тоже ранее подали заявления", - написал Смирнов в своем Telegram-канале. "Сейчас проводится прием новых заявлений на сертификаты для приобретения жилья. В первую очередь они выдаются курянам, дома которых полностью разрушены, и семьям с несовершеннолетними детьми", - добавил он. По словам врио губернатора, все застройщики региона готовы активно содействовать в предоставлении жилья в Курской области для нуждающихся граждан. "По мере использования федеральных средств регион при необходимости будет обращаться в правительство РФ за дополнительными ассигнованиями. Постепенно каждая семья, дом которой был полностью разрушен, сможет получить сертификат", - отметил Смирнов. Седьмого августа первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания президента с членами правительства сообщил о направлении первого транша на сумму 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей в Курской области. Он уточнил, что всего собрано заявок на сумму 11 миллиардов рублей на 2,5 тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/pomosch-1967134769.html

https://ria.ru/20240819/pvr-1967133994.html

https://ria.ru/20240819/khimki-1967021609.html

курская область

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брянская область

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вооруженные силы украины, денис мантуров, алексей смирнов (политик) , курская область, общество, россия, брянская область, владимир путин