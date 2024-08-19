https://ria.ru/20240819/sergienko-1967130535.html

Умер академик РАН Валерий Сергиенко

Умер академик РАН Валерий Сергиенко - РИА Новости, 19.08.2024

Умер академик РАН Валерий Сергиенко

Умер академик РАН, заслуженный деятель науки России, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:50

2024-08-19T16:50

2024-08-19T16:53

россия

рсфср

вероника скворцова

александр невский

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Умер академик РАН, заслуженный деятель науки России, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Валерий Сергиенко, сообщается в Telegram-канале ФМБА России. "Вероника Скворцова и коллектив ФМБА России выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной академика РАН Валерия Ивановича Сергиенко", - говорится в сообщении. Сергиенко был лауреатом Государственной премии РСФСР, удостаивался премий правительства РФ в области науки и техники. Он создал новое направление в медицине – биомедицинскую электрохимию, воспитал целую плеяду высококвалифицированных медицинских специалистов для отечественного здравоохранения. Сергиенко принадлежит более 60 изобретений. Под его непосредственным руководством защищено 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций, опубликовано более 350 научных трудов. "В частности, под руководством и при непосредственном участии академика В.И. Сергиенко разработана технологическая платформа для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий", - уточняет ФМБА. Сергиенко был награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы, орденом Почета, званием "Почетный деятель науки и техники города Москвы" 2018 года. В декабре 2021 года за "фундаментальные и прикладные исследования в области физико-химической медицины, биомедицинской электрохимии, фармакологии, а также развитие наследия Н.И. Пирогова" академик был удостоен Большой золотой медали Российской академии наук имени Пирогова.

россия

рсфср

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рсфср, вероника скворцова, александр невский, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), российская академия наук, наука