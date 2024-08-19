Умер академик РАН Валерий Сергиенко
Умер академик РАН, научный руководитель ФМБА Валерий Сергиенко
Академик РАН Валерий Сергиенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Умер академик РАН, заслуженный деятель науки России, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Валерий Сергиенко, сообщается в Telegram-канале ФМБА России.
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"Вероника Скворцова и коллектив ФМБА России выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной академика РАН Валерия Ивановича Сергиенко", - говорится в сообщении.
Сергиенко был лауреатом Государственной премии РСФСР, удостаивался премий правительства РФ в области науки и техники.
Он создал новое направление в медицине – биомедицинскую электрохимию, воспитал целую плеяду высококвалифицированных медицинских специалистов для отечественного здравоохранения. Сергиенко принадлежит более 60 изобретений. Под его непосредственным руководством защищено 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций, опубликовано более 350 научных трудов.
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"В частности, под руководством и при непосредственном участии академика В.И. Сергиенко разработана технологическая платформа для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий", - уточняет ФМБА.
Сергиенко был награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы, орденом Почета, званием "Почетный деятель науки и техники города Москвы" 2018 года. В декабре 2021 года за "фундаментальные и прикладные исследования в области физико-химической медицины, биомедицинской электрохимии, фармакологии, а также развитие наследия Н.И. Пирогова" академик был удостоен Большой золотой медали Российской академии наук имени Пирогова.