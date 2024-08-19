https://ria.ru/20240819/sel-1967194067.html

Во Владивостоке сошел сель на дорогу после ливня

Во Владивостоке сошел сель на дорогу после ливня - РИА Новости, 19.08.2024

Во Владивостоке сошел сель на дорогу после ливня

Сель сошёл на дорогу во Владивостоке после ливня, ряд участков также освобождают от камней и грунта, сообщает муниципальное предприятие "Содержание городских... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:47

2024-08-19T21:47

2024-08-19T21:47

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Сель сошёл на дорогу во Владивостоке после ливня, ряд участков также освобождают от камней и грунта, сообщает муниципальное предприятие "Содержание городских территорий" ("СГТ"). В понедельник в соцсетях жители стали делиться кадрами с затопленных улиц во Владивостоке. Сообщалось, что на улицах, расположенных в низине, некоторые автомобили "залило" практически до крыши. Образовались десятибалльные пробки, движение затруднено в центре города, в районе Луговой, проспекте 100-летия и других. Прокуратура Приморья сообщала, что дождём подтопило несколько улиц во Владивостоке, надзорное ведомство контролирует откачку воды. Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила РИА Новости, что во Владивостоке выпала почти треть месячной нормы осадков - до 63 миллиметров, 45 из них выпало за последние полтора часа, при месячной норме 176 миллиметров. "На улице Гоголя бригада санитарии ликвидирует сход селя... В ночь на дороги также выходит спецтехника, которая займется уборкой сошедшего грунта, в том числе на улице Гоголя и по другим адресам", - говорится в сообщении. Отмечается, что на улицах Авроровской, Иманской, Пограничной, Олега Кошевого и проспекте 100-летия Владивостока вода уже сошла. "К данному часу остаются подтопленными участки дороги на Набережной и Фадеева. На Фадеевском проезде под мостом специалисты занимаются отводом воды", - уточняется в сообщении. По данным "СГТ", на улицах Владивостока работает несколько бригад инженерных сетей и около 50 специалистов отдела санитарии, работа ведётся в круглосуточном режиме. В соцсетях сообщали и о сходе селя в районе улицы Нейбута: на кадрах очевидцев видно, как грязевый поток "перелетает" через ограждение автостоянки. В районе улицы Спортивной жительница сняла на видео затопленные машины во дворе, куда потоки воды прибывали и вечером. Широко разошлись в соцсетях и кадры, где несколько человек взобрались на скамейку автобусной остановки, до которой практически "добралась" вода. При этом жители отмечали, что многие автобусы ходили до темноты по затопленным дорогам. Некоторые горожане решили покататься по вечернему Владивостоку, воспользовавшись не только уже привычными для непогоды сапами, но и гидроциклами. На улице Калинина сняли на видео любителя погонять по дорогам, превратившимся в реки. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае на 19-20 августа из-за ожидающихся сильных дождей. Примгидромет сообщал, что днем 19, ночью и утром 20 августа ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные дожди и сильные ливни, грозы, порывистый ветер.

https://ria.ru/20240814/sel-1966064092.html

https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963989953.html

https://ria.ru/20240523/pavodok-1947776399.html

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происшествия, владивосток, приморский край