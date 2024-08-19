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Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовало уехавших с Украины россиян - РИА Новости, 19.08.2024
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07:21 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/sbu-1966972365.html
Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовало уехавших с Украины россиян
Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовало уехавших с Украины россиян - РИА Новости, 19.08.2024
Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовало уехавших с Украины россиян
Граждан России, выезжавших в 2022 году с территории Украины, вербовали сотрудники СБУ, сообщил завербованный Киевом россиянин на видео, предоставленном РИА... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:21
2024-08-19T07:21
служба безопасности украины
россия
киев
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ЛУГАНСК, 19 авг – РИА Новости. Граждан России, выезжавших в 2022 году с территории Украины, вербовали сотрудники СБУ, сообщил завербованный Киевом россиянин на видео, предоставленном РИА Новости УФСБ по ЛНР. Ранее в УФСБ сообщили РИА Новости о задержании в ЛНР гражданина России, ранее проживавшего в Воронежской области, по подозрению в сотрудничестве с СБУ. "Жил в городе Россошь в Воронежской области, уехал на Украину (к сожительнице – ред.) в Николаевскую область, в город Южноукраинск, и с 2022 года жил там... В 2022 году несколько раз пытался выехать", - рассказал обстоятельства вербовки задержанный. По его словам, при очередной попытке оформить выезд у начальника паспортной визовой службы, двое мужчин в гражданском, которые оказались сотрудниками СБУ, завербовали его под угрозой лишить вида на жительство. "Узнавали, где я нахожусь, где я находился… Я уехал на Одессу, с Одессы на Кишинев, и уже не вернулся туда. Я им говорил, что я еду в Россию, они просили, чтобы я давал информацию, что происходит в России, где я буду, где мои передвижения все, что я вижу", - рассказал задержанный. На видео задержанный уточнил, что завербовали его сотрудники СБУ с фамилиями Кондратенко и Яремчук.
https://ria.ru/20240819/fsb-1966971955.html
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служба безопасности украины, россия, киев, украина
Служба безопасности Украины, Россия, Киев, Украина
Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовало уехавших с Украины россиян

Задержанный в ЛНР: СБУ вербовала граждан России, уехавших в 2022 году с Украины

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 авг – РИА Новости. Граждан России, выезжавших в 2022 году с территории Украины, вербовали сотрудники СБУ, сообщил завербованный Киевом россиянин на видео, предоставленном РИА Новости УФСБ по ЛНР.
Ранее в УФСБ сообщили РИА Новости о задержании в ЛНР гражданина России, ранее проживавшего в Воронежской области, по подозрению в сотрудничестве с СБУ.
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"Жил в городе Россошь в Воронежской области, уехал на Украину (к сожительнице – ред.) в Николаевскую область, в город Южноукраинск, и с 2022 года жил там... В 2022 году несколько раз пытался выехать", - рассказал обстоятельства вербовки задержанный.
По его словам, при очередной попытке оформить выезд у начальника паспортной визовой службы, двое мужчин в гражданском, которые оказались сотрудниками СБУ, завербовали его под угрозой лишить вида на жительство.
"Узнавали, где я нахожусь, где я находился… Я уехал на Одессу, с Одессы на Кишинев, и уже не вернулся туда. Я им говорил, что я еду в Россию, они просили, чтобы я давал информацию, что происходит в России, где я буду, где мои передвижения все, что я вижу", - рассказал задержанный.
На видео задержанный уточнил, что завербовали его сотрудники СБУ с фамилиями Кондратенко и Яремчук.
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