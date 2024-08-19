https://ria.ru/20240819/santos-1967203419.html

СМИ: экс-конгрессмен Сантос сознался в мошенничестве и краже личных данных

СМИ: экс-конгрессмен Сантос сознался в мошенничестве и краже личных данных - РИА Новости, 19.08.2024

СМИ: экс-конгрессмен Сантос сознался в мошенничестве и краже личных данных

Исключенный из палаты представителей США экс-республиканец Джордж Сантос заключил сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам обвинения – в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:23

2024-08-19T23:23

2024-08-19T23:27

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Исключенный из палаты представителей США экс-республиканец Джордж Сантос заключил сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам обвинения – в мошенничестве и краже личных данных, передаёт CBS. "Сантос признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах", – сообщает СМИ. Сантос – шестой по счету конгрессмен в истории, которого исключили из нижней палаты конгресса. В декабре минувшего года палата представителей США впервые за 20 лет проголосовала за лишение его полномочий на основании обвинений в мошенничестве. Политика из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Обвиняют его и в использовании средств кампании на собственные нужды и в фальсификации финансовой отчетности. При этом сам конгрессмен большую часть обвинений в свой адрес ранее отвергал.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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