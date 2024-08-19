https://ria.ru/20240819/samolet-1967140588.html

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Сочи

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Сочи - РИА Новости, 19.08.2024

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Сочи

Проверка организована по факту инцидента, в ходе которого самолёт авиакомпании Smartavia совершил жёсткую посадку в международном аэропорту Сочи, сообщили в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:18

2024-08-19T17:18

2024-08-19T17:18

происшествия

сочи

санкт-петербург

южная транспортная прокуратура

smartavia

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СОЧИ, 19 авг – РИА Новости. Проверка организована по факту инцидента, в ходе которого самолёт авиакомпании Smartavia совершил жёсткую посадку в международном аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Уточняется, что самолёт летел из Санкт-Петербурга и совершил жёсткую посадку в аэропорту курорта. "По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказано в сообщении надзорного ведомства. Как уточнил РИА Новости в транспортной прокуратуре, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240818/samolet-1966895351.html

https://ria.ru/20240815/samolet-1966525153.html

сочи

санкт-петербург

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происшествия, сочи, санкт-петербург, южная транспортная прокуратура, smartavia