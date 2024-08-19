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Минобороны будет применять разработки Сахалина в беспилотной авиации - РИА Новости, 19.08.2024
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07:57 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/sakhalin-1966974484.html
Минобороны будет применять разработки Сахалина в беспилотной авиации
Минобороны будет применять разработки Сахалина в беспилотной авиации - РИА Новости, 19.08.2024
Минобороны будет применять разработки Сахалина в беспилотной авиации
Власти Сахалина подписали с Минобороны России на полях форума "Армия-2024" соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, основной акцент на достижения РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:57
2024-08-19T07:57
сахалинская область
сахалин
россия
форум "армия — 2024"
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 авг - РИА Новости. Власти Сахалина подписали с Минобороны России на полях форума "Армия-2024" соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, основной акцент на достижения региона в сфере беспилотной авиации, информирует пресс-служба правительства Сахалинской области. "Взаимодействие будет реализовано по нескольким научно-техническим направлениям в интересах укрепления обороноспособности страны. При этом основной акцент будет касаться развития беспилотных технологий, применяемых в небе и в море, а также усовершенствования систем управления", - говорится в сообщении. Документ пописали начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук и зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. Представитель оборонного ведомства отметил, что перспективные технические решения по защите прибрежных зон, представленные на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который в этом году проходил на Сахалине, стали дополнительным импульсом для совместного сотрудничества. Кроме того, он подчеркнул, что из всех регионов России именно Сахалинская область достигла серьезных успехов по объемам и качеству производства беспилотников, которые в настоящее время активно используются в зоне проведения специальной военной операции. "Такой тандем - опыт островного региона и наши задачи - поможет быстрее достигнуть поставленных целей", - цитирует Осадчука пресс-служба правительства Сахалинской области. В свою очередь Аленьков отметил, что Сахалин накопил немалый опыт работы с Минобороны РФ. "Благодаря этому взаимодействию мы принимаем активное участие в подготовке военнослужащих, организуем их дополнительное обучение новым компетенциям, освоение современных технологий с учетом потребностей ведомства. Сейчас будет налажена оперативная обратная связь от наших бойцов. Опираясь на эти данные, сможем более оперативно и эффективно реагировать на актуальные технические запросы с фронта", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства региона. По информации властей Сахалинской области, в рамках соглашения стороны планируют организацию конференций, обмен опытом по проведенным исследованиям, испытание экспериментальных разработок и ряд других мероприятий.
https://ria.ru/20240718/sakhalin-1960385613.html
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сахалинская область, сахалин, россия, форум "армия — 2024"
Сахалинская область, Сахалин, Россия, Форум "Армия — 2024"
Минобороны будет применять разработки Сахалина в беспилотной авиации

Власти Сахалина: Минобороны будет применять разработки региона в сфере БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 авг - РИА Новости. Власти Сахалина подписали с Минобороны России на полях форума "Армия-2024" соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, основной акцент на достижения региона в сфере беспилотной авиации, информирует пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Взаимодействие будет реализовано по нескольким научно-техническим направлениям в интересах укрепления обороноспособности страны. При этом основной акцент будет касаться развития беспилотных технологий, применяемых в небе и в море, а также усовершенствования систем управления", - говорится в сообщении.
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Документ пописали начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук и зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Представитель оборонного ведомства отметил, что перспективные технические решения по защите прибрежных зон, представленные на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который в этом году проходил на Сахалине, стали дополнительным импульсом для совместного сотрудничества. Кроме того, он подчеркнул, что из всех регионов России именно Сахалинская область достигла серьезных успехов по объемам и качеству производства беспилотников, которые в настоящее время активно используются в зоне проведения специальной военной операции.
"Такой тандем - опыт островного региона и наши задачи - поможет быстрее достигнуть поставленных целей", - цитирует Осадчука пресс-служба правительства Сахалинской области.
В свою очередь Аленьков отметил, что Сахалин накопил немалый опыт работы с Минобороны РФ.
"Благодаря этому взаимодействию мы принимаем активное участие в подготовке военнослужащих, организуем их дополнительное обучение новым компетенциям, освоение современных технологий с учетом потребностей ведомства. Сейчас будет налажена оперативная обратная связь от наших бойцов. Опираясь на эти данные, сможем более оперативно и эффективно реагировать на актуальные технические запросы с фронта", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства региона.
По информации властей Сахалинской области, в рамках соглашения стороны планируют организацию конференций, обмен опытом по проведенным исследованиям, испытание экспериментальных разработок и ряд других мероприятий.
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