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ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования - РИА Новости, 19.08.2024
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19:23 19.08.2024 (обновлено: 20:52 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/rynok-1967167990.html
ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования
ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования - РИА Новости, 19.08.2024
ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования
Банк России предложил реформировать рынок микрофинансирования в течение следующих трех лет, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:23
2024-08-19T20:52
экономика
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Банк России предложил реформировать рынок микрофинансирования в течение следующих трех лет, сообщила пресс-служба регулятора. "Банк России предлагает в ближайшие три года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы — свыше ста процентов годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы", — говорится в заявлении. По мнению ЦБ, ключевой проблемой сферы остается низкое доверие к микрофинансовым организациям. Это негативно влияет на те компании, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы и рассрочку и не создают повышенных социальных рисков, так как они стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок.Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов, подчеркнули в регуляторе. Значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль. ЦБ предложил установить лимит на количество одновременно действующих договоров в виде одного заема до погашения. Планируется также ввести период охлаждения между оформлением займов в виде как минимум трех календарных дней. Также снизится уровень максимальной переплаты по займу с 130 до 100 процентов от тела долга.Все эти меры помогут сделать займы более доступными для населения и бизнеса, позволят оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка, считает регулятор. Ответы на вопросы, поставленные в докладе ЦБ для общественных консультаций, и предложения о развитии рынка микрофинансовых организаций регулятор ожидает до 20 сентября 2024 года включительно.
https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html
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экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования

ЦБ предложил реформу рынка микрокредитов и выдачи займов до зарплаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Банк России предложил реформировать рынок микрофинансирования в течение следующих трех лет, сообщила пресс-служба регулятора.
"Банк России предлагает в ближайшие три года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы — свыше ста процентов годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы", — говорится в заявлении.
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3 июля, 16:10
По мнению ЦБ, ключевой проблемой сферы остается низкое доверие к микрофинансовым организациям. Это негативно влияет на те компании, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы и рассрочку и не создают повышенных социальных рисков, так как они стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок.
Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов, подчеркнули в регуляторе. Значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Исследование показало, какой процент россиян обращается к микрозаймам
23 октября 2023, 08:19
ЦБ предложил установить лимит на количество одновременно действующих договоров в виде одного заема до погашения. Планируется также ввести период охлаждения между оформлением займов в виде как минимум трех календарных дней. Также снизится уровень максимальной переплаты по займу с 130 до 100 процентов от тела долга.
Все эти меры помогут сделать займы более доступными для населения и бизнеса, позволят оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка, считает регулятор.
Ответы на вопросы, поставленные в докладе ЦБ для общественных консультаций, и предложения о развитии рынка микрофинансовых организаций регулятор ожидает до 20 сентября 2024 года включительно.
Выдача кредитов - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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1 октября 2023, 00:29
 
ЭкономикаИпотекаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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