https://ria.ru/20240819/rynok-1967167990.html

ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования

ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования - РИА Новости, 19.08.2024

ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования

Банк России предложил реформировать рынок микрофинансирования в течение следующих трех лет, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:23

2024-08-19T19:23

2024-08-19T20:52

экономика

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Банк России предложил реформировать рынок микрофинансирования в течение следующих трех лет, сообщила пресс-служба регулятора. "Банк России предлагает в ближайшие три года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы — свыше ста процентов годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы", — говорится в заявлении. По мнению ЦБ, ключевой проблемой сферы остается низкое доверие к микрофинансовым организациям. Это негативно влияет на те компании, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы и рассрочку и не создают повышенных социальных рисков, так как они стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок.Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов, подчеркнули в регуляторе. Значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль. ЦБ предложил установить лимит на количество одновременно действующих договоров в виде одного заема до погашения. Планируется также ввести период охлаждения между оформлением займов в виде как минимум трех календарных дней. Также снизится уровень максимальной переплаты по займу с 130 до 100 процентов от тела долга.Все эти меры помогут сделать займы более доступными для населения и бизнеса, позволят оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка, считает регулятор. Ответы на вопросы, поставленные в докладе ЦБ для общественных консультаций, и предложения о развитии рынка микрофинансовых организаций регулятор ожидает до 20 сентября 2024 года включительно.

https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html

https://ria.ru/20231001/kredity-1899689935.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)