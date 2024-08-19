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В Германии послали фатальный сигнал Украине - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:08 19.08.2024 (обновлено: 10:57 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/rot-1966980105.html
В Германии послали фатальный сигнал Украине
В Германии послали фатальный сигнал Украине - РИА Новости, 19.08.2024
В Германии послали фатальный сигнал Украине
Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот назвал сокращение помощи от Берлина фатальным... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:08
2024-08-19T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
михаэль рот
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот назвал сокращение помощи от Берлина фатальным сигналом для Украины. Его цитирует издание N-tv. "Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дополнительных средств на новую военную помощь (Киеву - Прим.ред), это станет фатальным сигналом Украине со стороны федерального правительства", — сказал он. На прошлой неделе стало известно, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://radiosputnik.ru/20240817/frg-1966816444.html
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966987390.html
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в мире, украина, германия, михаэль рот
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Михаэль Рот
В Германии послали фатальный сигнал Украине

Депутат бундестага Рот назвал сокращение помощи Украине фатальным сигналом

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот назвал сокращение помощи от Берлина фатальным сигналом для Украины. Его цитирует издание N-tv.

"Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дополнительных средств на новую военную помощь (Киеву - Прим.ред), это станет фатальным сигналом Украине со стороны федерального правительства", — сказал он.
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На прошлой неделе стало известно, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияМихаэль Рот
 
 
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