В Германии послали фатальный сигнал Украине
Депутат бундестага Рот назвал сокращение помощи Украине фатальным сигналом
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот назвал сокращение помощи от Берлина фатальным сигналом для Украины. Его цитирует издание N-tv.
"Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дополнительных средств на новую военную помощь (Киеву - Прим.ред), это станет фатальным сигналом Украине со стороны федерального правительства", — сказал он.
"Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дополнительных средств на новую военную помощь (Киеву - Прим.ред), это станет фатальным сигналом Украине со стороны федерального правительства", — сказал он.
"Плюнули в лицо украинцам". В Киеве осудили решение Берлина
17 августа, 21:20
На прошлой неделе стало известно, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.