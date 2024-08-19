https://ria.ru/20240819/rot-1966980105.html

В Германии послали фатальный сигнал Украине

В Германии послали фатальный сигнал Украине - РИА Новости, 19.08.2024

В Германии послали фатальный сигнал Украине

Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот назвал сокращение помощи от Берлина фатальным... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:08

2024-08-19T09:08

2024-08-19T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

михаэль рот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот назвал сокращение помощи от Берлина фатальным сигналом для Украины. Его цитирует издание N-tv. "Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дополнительных средств на новую военную помощь (Киеву - Прим.ред), это станет фатальным сигналом Украине со стороны федерального правительства", — сказал он. На прошлой неделе стало известно, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине. Согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://radiosputnik.ru/20240817/frg-1966816444.html

https://ria.ru/20240819/ukraina-1966987390.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, михаэль рот