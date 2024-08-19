https://ria.ru/20240819/rossiya-1967157223.html

"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России

"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 19.08.2024

"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России

У Запада изначально не было возможности победить Россию и заполучить ее ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:28

2024-08-19T18:28

2024-08-19T18:28

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владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. У Запада изначально не было возможности победить Россию и заполучить ее ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Cyrus Janssen."Идея была в том, чтобы нанести поражение России, а затем лишить ее полезных ископаемых и сельскохозяйственных ресурсов, а затем разделить на множество вассальных государств. Все это потерпело неудачу, не было никаких шансов на то, что это произойдет", — отметил он.По словам полковника, замысел украинского конфликта заключался в ослаблении Москвы. Впоследствии ожидалось, что Запад сможет установить контроль над Россией, добавил Макгрегор.При этом отставной военный заметил, что в результате прямо сейчас это происходит с самой Украиной, которую Владимир Зеленский продает западных инвесторам.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967121847.html

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россия, москва, украина, владимир путин, владимир зеленский, министерство обороны сша