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"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/rossiya-1967157223.html
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 19.08.2024
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России
У Запада изначально не было возможности победить Россию и заполучить ее ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:28
2024-08-19T18:28
специальная военная операция на украине
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москва
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владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. У Запада изначально не было возможности победить Россию и заполучить ее ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Cyrus Janssen."Идея была в том, чтобы нанести поражение России, а затем лишить ее полезных ископаемых и сельскохозяйственных ресурсов, а затем разделить на множество вассальных государств. Все это потерпело неудачу, не было никаких шансов на то, что это произойдет", — отметил он.По словам полковника, замысел украинского конфликта заключался в ослаблении Москвы. Впоследствии ожидалось, что Запад сможет установить контроль над Россией, добавил Макгрегор.При этом отставной военный заметил, что в результате прямо сейчас это происходит с самой Украиной, которую Владимир Зеленский продает западных инвесторам.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967121847.html
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россия, москва, украина, владимир путин, владимир зеленский, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
"Никаких шансов". В США неожиданно высказались о России

Макгрегор: у Запада не было шансов разделить Россию на вассальные государства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. У Запада изначально не было возможности победить Россию и заполучить ее ресурсы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Cyrus Janssen.
"Идея была в том, чтобы нанести поражение России, а затем лишить ее полезных ископаемых и сельскохозяйственных ресурсов, а затем разделить на множество вассальных государств. Все это потерпело неудачу, не было никаких шансов на то, что это произойдет", — отметил он.
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По словам полковника, замысел украинского конфликта заключался в ослаблении Москвы. Впоследствии ожидалось, что Запад сможет установить контроль над Россией, добавил Макгрегор.
При этом отставной военный заметил, что в результате прямо сейчас это происходит с самой Украиной, которую Владимир Зеленский продает западных инвесторам.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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