https://ria.ru/20240819/rossiya-1967103095.html
Россия будет способствовать заключению мира между Баку и Ереваном
Россия будет способствовать заключению мира между Баку и Ереваном - РИА Новости, 19.08.2024
Россия будет способствовать заключению мира между Баку и Ереваном
Россия будет способствовать нормализации взаимодействия Баку и Еревана и заключению мирного договора на основе трехстороннего соглашения, отметил президент РФ... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:38
2024-08-19T15:38
2024-08-19T15:38
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баку
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в мире
ильхам алиев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия будет способствовать нормализации взаимодействия Баку и Еревана и заключению мирного договора на основе трехстороннего соглашения, отметил президент РФ Владимир Путин. "Не обошли вниманием и нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Арменией, подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении 2020-2022 годах", - заявил Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. -0-
https://ria.ru/20240819/rossiya-1967102679.html
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россия, баку, азербайджан, владимир путин, в мире, ильхам алиев
Россия, Баку, Азербайджан, Владимир Путин, В мире, Ильхам Алиев
Россия будет способствовать заключению мира между Баку и Ереваном
Путин: Россия поспособствует заключению мирного договора между Баку и Ереваном