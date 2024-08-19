https://ria.ru/20240819/rossiya-1967102679.html
Россия готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Россия готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 19.08.2024
Россия готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Россия подтвердила готовность содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:36
2024-08-19T15:36
2024-08-19T15:36
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия подтвердила готовность содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликован на сайте Кремля. "Стороны подчеркнули важность трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, а также последующих договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в целях обеспечения безопасности и устойчивого развития на Южном Кавказе. Российская Федерация подтвердила готовность и далее содействовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240819/rossiya-1967095562.html
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россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев, баку, в мире
Россия, Азербайджан, Армения, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Баку, В мире
Россия готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Россия готова содействовать нормализации отношений Азербайджана с Арменией