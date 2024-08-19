https://ria.ru/20240819/rossiya-1967097567.html

Россия и Азербайджан выразили приверженность принципам Устава ООН

Россия и Азербайджан выразили приверженность принципам Устава ООН - РИА Новости, 19.08.2024

Россия и Азербайджан выразили приверженность принципам Устава ООН

Москва и Баку привержены принципам Устава ООН и задаче повышения ее эффективности как универсальной организации, говорится в совместном заявлении президента... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:25

2024-08-19T15:25

2024-08-19T15:25

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва и Баку привержены принципам Устава ООН и задаче повышения ее эффективности как универсальной организации, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, его текст опубликован на сайте Кремля. "Президенты отметили важность дальнейшего развития сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, в международных организациях и на других многосторонних площадках и выразили приверженность своих государств целям и принципам Устава ООН, а также задаче повышения ее авторитета, роли и эффективности как универсальной организации, призванной играть центральную координирующую роль в международных отношениях и не допускать подрыва общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в заявлении. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.

https://ria.ru/20240819/putin-1967092660.html

баку

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