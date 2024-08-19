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Россия и Азербайджан выразили приверженность принципам Устава ООН - РИА Новости, 19.08.2024
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15:25 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/rossiya-1967097567.html
Россия и Азербайджан выразили приверженность принципам Устава ООН
Россия и Азербайджан выразили приверженность принципам Устава ООН - РИА Новости, 19.08.2024
Россия и Азербайджан выразили приверженность принципам Устава ООН
Москва и Баку привержены принципам Устава ООН и задаче повышения ее эффективности как универсальной организации, говорится в совместном заявлении президента... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:25
2024-08-19T15:25
баку
москва
россия
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ильхам алиев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва и Баку привержены принципам Устава ООН и задаче повышения ее эффективности как универсальной организации, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, его текст опубликован на сайте Кремля. "Президенты отметили важность дальнейшего развития сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, в международных организациях и на других многосторонних площадках и выразили приверженность своих государств целям и принципам Устава ООН, а также задаче повышения ее авторитета, роли и эффективности как универсальной организации, призванной играть центральную координирующую роль в международных отношениях и не допускать подрыва общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в заявлении. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.
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баку, москва, россия, владимир путин, ильхам алиев, оон, азербайджан, в мире
Баку, Москва, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, ООН, Азербайджан, В мире
Россия и Азербайджан выразили приверженность принципам Устава ООН

Путин и Алиев заявили о приверженности принципам Устава ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции "Загульба"
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва и Баку привержены принципам Устава ООН и задаче повышения ее эффективности как универсальной организации, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, его текст опубликован на сайте Кремля.
"Президенты отметили важность дальнейшего развития сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, в международных организациях и на других многосторонних площадках и выразили приверженность своих государств целям и принципам Устава ООН, а также задаче повышения ее авторитета, роли и эффективности как универсальной организации, призванной играть центральную координирующую роль в международных отношениях и не допускать подрыва общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в заявлении.
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Путин и Алиев обсудили актуальные международные темы
Вчера, 15:09
 
БакуМоскваРоссияВладимир ПутинИльхам АлиевООНАзербайджанВ мире
 
 
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