https://ria.ru/20240819/rossiya-1967095562.html

Россия готова содействовать делимитации армяно-азербайджанской границы

Россия готова содействовать делимитации армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 19.08.2024

Россия готова содействовать делимитации армяно-азербайджанской границы

Россия готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:18

2024-08-19T15:18

2024-08-19T15:18

в мире

россия

азербайджан

армения

владимир путин

ильхам алиев

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров. "Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трёхсторонних договорённостей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьером-министром Армении в 2020 - 2022 годах. Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов ещё со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240819/peregovory-1967058896.html

россия

азербайджан

армения

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в мире, россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев