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Россия готова содействовать делимитации армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 19.08.2024
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15:18 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/rossiya-1967095562.html
Россия готова содействовать делимитации армяно-азербайджанской границы
Россия готова содействовать делимитации армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 19.08.2024
Россия готова содействовать делимитации армяно-азербайджанской границы
Россия готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:18
2024-08-19T15:18
в мире
россия
азербайджан
армения
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров. "Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трёхсторонних договорённостей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьером-министром Армении в 2020 - 2022 годах. Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов ещё со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240819/peregovory-1967058896.html
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в мире, россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Россия, Азербайджан, Армения, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Россия готова содействовать делимитации армяно-азербайджанской границы

Путин: Россия готова содействовать демаркации границ Азербайджана и Армении

© Фото : страница Никола Пашиняна в соцсетиПервый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
Первый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : страница Никола Пашиняна в соцсети
Первый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
"Подчеркну, Россия будет и впредь всячески способствовать нормализации азербайджанско-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трёхсторонних договорённостей, достигнутых президентами России, Азербайджана и премьером-министром Армении в 2020 - 2022 годах. Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов ещё со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов", - сказал Путин.
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