https://ria.ru/20240819/rossija-1967039147.html
Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане
Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане - РИА Новости, 19.08.2024
Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане
Россия придает большое значение гуманитарным связям с Баку и благодарна за развитие русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:36
2024-08-19T12:36
2024-08-19T12:36
россия
азербайджан
баку
владимир путин
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия придает большое значение гуманитарным связям с Баку и благодарна за развитие русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается гуманитарных связей, то мы придаем очень большое значение тому вниманию, которое вы уделяете развитию русского языка", - сказал Путин в ходе государственного визита в Азербайджан. Глава государства отметил, что в Азербайджане работают 300 школ с русским языком, функционируют филиалы лучших российский вузов. Кроме того, тысячи студентов из Азербайджана учатся в ведущих вузах РФ. "Мы готовы расширять это взаимодействие", - заключил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, баку, владимир путин, в мире
Россия, Азербайджан, Баку, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане
Путин: Россия придает большое значение гуманитарным связям с Азербайджаном
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия придает большое значение гуманитарным связям с Баку и благодарна за развитие русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается гуманитарных связей, то мы придаем очень большое значение тому вниманию, которое вы уделяете развитию русского языка", - сказал Путин в ходе государственного визита в Азербайджан.
Глава государства отметил, что в Азербайджане работают 300 школ с русским языком, функционируют филиалы лучших российский вузов. Кроме того, тысячи студентов из Азербайджана учатся в ведущих вузах РФ.
"Мы готовы расширять это взаимодействие", - заключил президент.