https://ria.ru/20240819/rossija-1967039147.html

Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане

Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане - РИА Новости, 19.08.2024

Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане

Россия придает большое значение гуманитарным связям с Баку и благодарна за развитие русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:36

2024-08-19T12:36

2024-08-19T12:36

россия

азербайджан

баку

владимир путин

в мире

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия придает большое значение гуманитарным связям с Баку и благодарна за развитие русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается гуманитарных связей, то мы придаем очень большое значение тому вниманию, которое вы уделяете развитию русского языка", - сказал Путин в ходе государственного визита в Азербайджан. Глава государства отметил, что в Азербайджане работают 300 школ с русским языком, функционируют филиалы лучших российский вузов. Кроме того, тысячи студентов из Азербайджана учатся в ведущих вузах РФ. "Мы готовы расширять это взаимодействие", - заключил президент.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, баку, владимир путин, в мире