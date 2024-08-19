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Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане - РИА Новости, 19.08.2024
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12:36 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/rossija-1967039147.html
Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане
Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане - РИА Новости, 19.08.2024
Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане
Россия придает большое значение гуманитарным связям с Баку и благодарна за развитие русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:36
2024-08-19T12:36
россия
азербайджан
баку
владимир путин
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия придает большое значение гуманитарным связям с Баку и благодарна за развитие русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается гуманитарных связей, то мы придаем очень большое значение тому вниманию, которое вы уделяете развитию русского языка", - сказал Путин в ходе государственного визита в Азербайджан. Глава государства отметил, что в Азербайджане работают 300 школ с русским языком, функционируют филиалы лучших российский вузов. Кроме того, тысячи студентов из Азербайджана учатся в ведущих вузах РФ. "Мы готовы расширять это взаимодействие", - заключил президент.
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россия, азербайджан, баку, владимир путин, в мире
Россия, Азербайджан, Баку, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил Алиева за развитие русского языка в Азербайджане

Путин: Россия придает большое значение гуманитарным связям с Азербайджаном

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия придает большое значение гуманитарным связям с Баку и благодарна за развитие русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается гуманитарных связей, то мы придаем очень большое значение тому вниманию, которое вы уделяете развитию русского языка", - сказал Путин в ходе государственного визита в Азербайджан.
Глава государства отметил, что в Азербайджане работают 300 школ с русским языком, функционируют филиалы лучших российский вузов. Кроме того, тысячи студентов из Азербайджана учатся в ведущих вузах РФ.
"Мы готовы расширять это взаимодействие", - заключил президент.
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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