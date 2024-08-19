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Россия и Китай обсуждают экспорт газа через Монголию - РИА Новости, 19.08.2024
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10:04 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/rossija-1966989638.html
Россия и Китай обсуждают экспорт газа через Монголию
Россия и Китай обсуждают экспорт газа через Монголию - РИА Новости, 19.08.2024
Россия и Китай обсуждают экспорт газа через Монголию
Россия и Китай ведут проектирование газопровода дальневосточного маршрута, прорабатывают условия экспорта газа через Монголию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:04
2024-08-19T10:04
экономика
россия
китай
монголия
михаил мишустин
ли цян
сила сибири — 2
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия и Китай ведут проектирование газопровода дальневосточного маршрута, прорабатывают условия экспорта газа через Монголию, сообщила пресс-служба правительства РФ. Регулярная встреча глав правительств России и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна состоится 21 августа в Москве. Как отметили в правительстве РФ, углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере, увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в КНР. "Россия - крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ. Планомерно наращиваются поставки природного газа по "Силе Сибири", ведется проектирование газопровода "дальневосточного" маршрута, прорабатываются условия экспорта газа через территорию Монголии", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, китай, монголия, михаил мишустин, ли цян, сила сибири — 2
Экономика, Россия, Китай, Монголия, Михаил Мишустин, Ли Цян, Сила Сибири — 2
Россия и Китай обсуждают экспорт газа через Монголию

Россия и Китай ведут проектирование газопровода дальневосточного маршрута

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия и Китай ведут проектирование газопровода дальневосточного маршрута, прорабатывают условия экспорта газа через Монголию, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Регулярная встреча глав правительств России и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна состоится 21 августа в Москве.
Как отметили в правительстве РФ, углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере, увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в КНР. "Россия - крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ. Планомерно наращиваются поставки природного газа по "Силе Сибири", ведется проектирование газопровода "дальневосточного" маршрута, прорабатываются условия экспорта газа через территорию Монголии", - говорится в сообщении.
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