https://ria.ru/20240819/rossija-1966989638.html

Россия и Китай обсуждают экспорт газа через Монголию

Россия и Китай обсуждают экспорт газа через Монголию - РИА Новости, 19.08.2024

Россия и Китай обсуждают экспорт газа через Монголию

Россия и Китай ведут проектирование газопровода дальневосточного маршрута, прорабатывают условия экспорта газа через Монголию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:04

2024-08-19T10:04

2024-08-19T10:04

экономика

россия

китай

монголия

михаил мишустин

ли цян

сила сибири — 2

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия и Китай ведут проектирование газопровода дальневосточного маршрута, прорабатывают условия экспорта газа через Монголию, сообщила пресс-служба правительства РФ. Регулярная встреча глав правительств России и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна состоится 21 августа в Москве. Как отметили в правительстве РФ, углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере, увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в КНР. "Россия - крупнейший поставщик нефти на китайский рынок, а также занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ. Планомерно наращиваются поставки природного газа по "Силе Сибири", ведется проектирование газопровода "дальневосточного" маршрута, прорабатываются условия экспорта газа через территорию Монголии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240125/silasibiri-1923388027.html

россия

китай

монголия

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экономика, россия, китай, монголия, михаил мишустин, ли цян, сила сибири — 2