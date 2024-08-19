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Рогов сообщил об ударах по пунктам управления дронами в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/rogov-1967188013.html
Рогов сообщил об ударах по пунктам управления дронами в Запорожской области
Рогов сообщил об ударах по пунктам управления дронами в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2024
Рогов сообщил об ударах по пунктам управления дронами в Запорожской области
Удары нанесены по пунктам управления дронами ВСУ в районе села Малая Токмачка и города Орехово на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:42
2024-08-19T20:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир рогов
россия
запорожская область
днепр (город)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Удары нанесены по пунктам управления дронами ВСУ в районе села Малая Токмачка и города Орехово на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесены точные удары и зафиксированы четкие попадания по скоплению живой силы и техники севернее Каменского и нескольким пунктам управления дронами в районе Малой Токмачки и Орехово", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
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вооруженные силы украины, владимир рогов, россия, запорожская область, днепр (город), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Безопасность
Рогов сообщил об ударах по пунктам управления дронами в Запорожской области

Рогов сообщил об ударах по пунктам управления дронами ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Удары нанесены по пунктам управления дронами ВСУ в районе села Малая Токмачка и города Орехово на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Нанесены точные удары и зафиксированы четкие попадания по скоплению живой силы и техники севернее Каменского и нескольким пунктам управления дронами в районе Малой Токмачки и Орехово", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир РоговРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Безопасность
 
 
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