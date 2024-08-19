https://ria.ru/20240819/rogov-1967188013.html

Рогов сообщил об ударах по пунктам управления дронами в Запорожской области

Рогов сообщил об ударах по пунктам управления дронами в Запорожской области - РИА Новости, 19.08.2024

Рогов сообщил об ударах по пунктам управления дронами в Запорожской области

Удары нанесены по пунктам управления дронами ВСУ в районе села Малая Токмачка и города Орехово на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:42

2024-08-19T20:42

2024-08-19T20:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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запорожская область

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Удары нанесены по пунктам управления дронами ВСУ в районе села Малая Токмачка и города Орехово на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесены точные удары и зафиксированы четкие попадания по скоплению живой силы и техники севернее Каменского и нескольким пунктам управления дронами в районе Малой Токмачки и Орехово", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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вооруженные силы украины, владимир рогов, россия, запорожская область, днепр (город), безопасность