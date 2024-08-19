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ВС России освободили Нью-Йорк в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 19.08.2024 (обновлено: 03:33 20.08.2024)
https://ria.ru/20240819/rogov-1967187715.html
ВС России освободили Нью-Йорк в ДНР, заявил Рогов
ВС России освободили Нью-Йорк в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 20.08.2024
ВС России освободили Нью-Йорк в ДНР, заявил Рогов
Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, украинские боевики отступили, идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-19T20:41
2024-08-20T03:33
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, украинские боевики отступили, идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Поступила оперативная информация от наших военных об освобождении поселка Нью-Йорк в ДНР. Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка", — сказал он агентству.По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка."Над поселком Нью-Йорк поднят флаг России. Освобождение русской земли от украинских нацистов продолжается", — заключил Рогов.Поселок Нью-Йорк в Торецком (до 2016 года - Дзержинском) районе находится в оккупированной Киевом части ДНР. До 2021 года населенный пункт носил название Новгородское, однако был переименован украинскими властями в рамках политики дерусификации.
https://ria.ru/20240819/donbass-1967092217.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Нью-Йорк в ДНР, заявил Рогов

Рогов заявил о полном контроле ВС России над поселком Нью-Йорк в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР, украинские боевики отступили, идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Поступила оперативная информация от наших военных об освобождении поселка Нью-Йорк в ДНР. Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка", — сказал он агентству.
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Вчера, 15:08
По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка.
"Над поселком Нью-Йорк поднят флаг России. Освобождение русской земли от украинских нацистов продолжается", — заключил Рогов.
Поселок Нью-Йорк в Торецком (до 2016 года - Дзержинском) районе находится в оккупированной Киевом части ДНР. До 2021 года населенный пункт носил название Новгородское, однако был переименован украинскими властями в рамках политики дерусификации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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