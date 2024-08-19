https://ria.ru/20240819/rezistentnost-1966983187.html

Правительство утвердило план по профилактике антимикробной резистентности

Правительство утвердило план по профилактике антимикробной резистентности - РИА Новости, 19.08.2024

Правительство утвердило план по профилактике антимикробной резистентности

Правительство утвердило план мероприятий на 2025–2030 годы по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:32

2024-08-19T09:32

2024-08-19T09:33

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство утвердило план мероприятий на 2025–2030 годы по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России, сообщили в кабмине. "План рассчитан на 2025–2030 годы, он сменит аналогичный документ, действующий до конца 2024 года. В него вошло 20 мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории страны", - говорится в сообщении на сайте кабмина. В план мероприятий вошли вопросы нормативного регулирования, в частности, предполагается "разработать и актуализировать клинические рекомендации и стандарты по вопросам оказания медицинской помощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учётом применения оптимальных схем противомикробной терапии". Кроме того, включены мероприятия по повышению уровня подготовки медицинских специалистов и работников в области ветеринарии. "Планом предусмотрено совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью, обеспечение системного мониторинга распространения антимикробной резистентности и изучение механизмов её возникновения, проведение информационных кампаний для граждан о необходимости применения противомикробных препаратов только по назначению врача и рисках возникновения антимикробной резистентности", - добавили в кабмине. Как отметили в правительстве РФ, Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года была утверждена правительством в 2017 году. Она является документом, который определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам.

https://ria.ru/20240206/nauka-1925439400.html

https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, правительство рф