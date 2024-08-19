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Правительство утвердило план по профилактике антимикробной резистентности - РИА Новости, 19.08.2024
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Наука
 
09:32 19.08.2024 (обновлено: 09:33 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/rezistentnost-1966983187.html
Правительство утвердило план по профилактике антимикробной резистентности
Правительство утвердило план по профилактике антимикробной резистентности - РИА Новости, 19.08.2024
Правительство утвердило план по профилактике антимикробной резистентности
Правительство утвердило план мероприятий на 2025–2030 годы по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:32
2024-08-19T09:33
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство утвердило план мероприятий на 2025–2030 годы по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России, сообщили в кабмине. "План рассчитан на 2025–2030 годы, он сменит аналогичный документ, действующий до конца 2024 года. В него вошло 20 мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории страны", - говорится в сообщении на сайте кабмина. В план мероприятий вошли вопросы нормативного регулирования, в частности, предполагается "разработать и актуализировать клинические рекомендации и стандарты по вопросам оказания медицинской помощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учётом применения оптимальных схем противомикробной терапии". Кроме того, включены мероприятия по повышению уровня подготовки медицинских специалистов и работников в области ветеринарии. "Планом предусмотрено совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью, обеспечение системного мониторинга распространения антимикробной резистентности и изучение механизмов её возникновения, проведение информационных кампаний для граждан о необходимости применения противомикробных препаратов только по назначению врача и рисках возникновения антимикробной резистентности", - добавили в кабмине. Как отметили в правительстве РФ, Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года была утверждена правительством в 2017 году. Она является документом, который определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам.
https://ria.ru/20240206/nauka-1925439400.html
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общество, россия, правительство рф
Наука, Общество, Россия, Правительство РФ
Правительство утвердило план по профилактике антимикробной резистентности

Утвержден план мер до 2030 г по профилактике антимикробной резистентности в РФ

© Fotolia / angellodecoЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Fotolia / angellodeco
Лабораторные исследования. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство утвердило план мероприятий на 2025–2030 годы по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России, сообщили в кабмине.
"План рассчитан на 2025–2030 годы, он сменит аналогичный документ, действующий до конца 2024 года. В него вошло 20 мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории страны", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
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В план мероприятий вошли вопросы нормативного регулирования, в частности, предполагается "разработать и актуализировать клинические рекомендации и стандарты по вопросам оказания медицинской помощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учётом применения оптимальных схем противомикробной терапии". Кроме того, включены мероприятия по повышению уровня подготовки медицинских специалистов и работников в области ветеринарии.
"Планом предусмотрено совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью, обеспечение системного мониторинга распространения антимикробной резистентности и изучение механизмов её возникновения, проведение информационных кампаний для граждан о необходимости применения противомикробных препаратов только по назначению врача и рисках возникновения антимикробной резистентности", - добавили в кабмине.
Как отметили в правительстве РФ, Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года была утверждена правительством в 2017 году. Она является документом, который определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам.
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