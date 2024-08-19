Российский экспортный центр назначил нового представителя во Владивостоке
© Фото : Пресс-служба РЭЦДенис Дробот
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Денис Дробот
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) назначил нового руководителя представительства во Владивостоке - Дениса Дробота, который ранее курировал в РЭЦ работу региональных Центров поддержки экспорта, сообщает центр.
"Денис Дробот имеет опыт реализации экспортно ориентированных проектов с привлечением иностранных инвестиций в сфере АПК, занимал различные должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления Приморского края", - говорится в сообщении.
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Представительство РЭЦ во Владивостоке взаимодействует с бизнесом в рамках оказания услуг Группы РЭЦ и поддерживает при решении проблемных вопросов предприятий-экспортеров из Забайкальского края, Камчатского края, Приморского края, Республики Бурятия, Сахалинской области и Чукотского автономного округа.
"Близость к растущим рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, готовность к изменениям - те положительные факторы, которые раскроют потенциал дальневосточных экспортеров. Российский экспортный центр помогает бизнесу любого масштаба, с любым экспортным опытом завоевать свое место на внешних рынках. Для этого мы предлагаем около 200 продуктов, в том числе господдержку, страхование и финансирование поставок", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.
"В представительстве Российского экспортного центра во Владивостоке мы нацелены на предоставление всесторонней поддержки предприятиям Дальнего Востока, чтобы их деятельность на международных рынках была не только успешной, но и максимально комфортной. Мы здесь, чтобы помочь реализовать экспортный потенциал каждого, кто стремится выйти за пределы национальных границ и представлять российский бренд на внешних рынках", – подчеркнул в свою очередь Дробот.
Обратиться в представительство за консультацией и поддержкой можно по эл. почте или по телефону +7 902 482-79-49.