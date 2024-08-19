https://ria.ru/20240819/rets-1967018373.html

Российский экспортный центр назначил нового представителя во Владивостоке

Российский экспортный центр назначил нового представителя во Владивостоке - РИА Новости, 19.08.2024

Российский экспортный центр назначил нового представителя во Владивостоке

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) назначил нового руководителя представительства во Владивостоке - Дениса Дробота, который ранее курировал в РЭЦ... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:38

2024-08-19T11:38

2024-08-19T11:38

экономика

россия

забайкальский край

владивосток

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) назначил нового руководителя представительства во Владивостоке - Дениса Дробота, который ранее курировал в РЭЦ работу региональных Центров поддержки экспорта, сообщает центр."Денис Дробот имеет опыт реализации экспортно ориентированных проектов с привлечением иностранных инвестиций в сфере АПК, занимал различные должности в органах исполнительной власти и местного самоуправления Приморского края", - говорится в сообщении.Представительство РЭЦ во Владивостоке взаимодействует с бизнесом в рамках оказания услуг Группы РЭЦ и поддерживает при решении проблемных вопросов предприятий-экспортеров из Забайкальского края, Камчатского края, Приморского края, Республики Бурятия, Сахалинской области и Чукотского автономного округа."Близость к растущим рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, готовность к изменениям - те положительные факторы, которые раскроют потенциал дальневосточных экспортеров. Российский экспортный центр помогает бизнесу любого масштаба, с любым экспортным опытом завоевать свое место на внешних рынках. Для этого мы предлагаем около 200 продуктов, в том числе господдержку, страхование и финансирование поставок", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель."В представительстве Российского экспортного центра во Владивостоке мы нацелены на предоставление всесторонней поддержки предприятиям Дальнего Востока, чтобы их деятельность на международных рынках была не только успешной, но и максимально комфортной. Мы здесь, чтобы помочь реализовать экспортный потенциал каждого, кто стремится выйти за пределы национальных границ и представлять российский бренд на внешних рынках", – подчеркнул в свою очередь Дробот.Обратиться в представительство за консультацией и поддержкой можно по эл. почте или по телефону +7 902 482-79-49.

https://ria.ru/20240816/rets-1966638232.html

https://ria.ru/20240816/rets-1966580130.html

россия

забайкальский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, забайкальский край, владивосток, российский экспортный центр (рэц)