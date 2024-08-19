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В США Байдена обвинили в злоупотреблении властью, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2024
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13:35 19.08.2024 (обновлено: 13:51 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/respublikantsy-1967059487.html
В США Байдена обвинили в злоупотреблении властью, пишут СМИ
В США Байдена обвинили в злоупотреблении властью, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2024
В США Байдена обвинили в злоупотреблении властью, пишут СМИ
Республиканцы США обвинили президента страны Джо Байдена в злоупотреблении властью, связью с "иностранными покровителями" и препятствованию работы конгресса по... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:35
2024-08-19T13:51
в мире
справки
сша
китай
казахстан
джо байден
хантер байден
камала харрис
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Республиканцы США обвинили президента страны Джо Байдена в злоупотреблении властью, связью с "иностранными покровителями" и препятствованию работы конгресса по расследованию в отношении него, это может стать поводом для импичмента главы государства, сообщает издание New York Post со ссылкой на отчет трех комитетов конгресса США. По данным издания, Республиканская партия США в понедельник опубликовала отчет комитетов конгресса США на 291 страницу с обвинениями против Байдена. Издание отмечает, что в отчете Байдена обвиняют в злоупотреблении власти, препятствованию работы конгресса, "содействуя с помощью коррупции и скрыв коммерческий подкуп в 27 миллионов долларов". "Джо Байден продемонстрировал поведение и предпринял действия, от которых отцы-основатели стремились защититься при разработке положений об импичменте в конституции: злоупотребление властью, связи за рубежом, коррупция и воспрепятствование расследованиям по этим вопросам", - цитирует New York Post доклад. Согласно газете, в докладе также утверждается, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса. Газета добавляет со ссылкой на отчет комитетов конгресса, что Байден встречался, разговаривал по телефону и время от времени обедал с иностранными покровителями, намекая им, что в обмен на финансирование "у них будет доступ к Джо Байдену", который мог бы проецировать их деловые интересы. "Президент Байден общался с зарубежными покровителями своей семьи из ряда зарубежных стран, включая Китай, Казахстан, Россию и Украину, несмотря на... отрицания Байденом этого во время президентской кампании 2020 года и после того, как он вступил в должность президента", - добавляет газета со ссылкой на отчет. New York Post добавляет, что семья Байдена скрывала теневые сделки за счет "обширной сети " компаний-посредников, использования кодовых имен. Согласно изданию, в отчете также обвиняется Белый дом в препятствовании проведении расследования конгрессом в отношении Байдена. Например, конгресс не мог получить доступ к письмам из электронной почты или допросить необходимых свидетелей, говорися в сообщении. В конце июля республиканцы в конгрессе США внесли резолюции об импичменте вице-президента США Камалы Харрис и с призывом к отставке американского лидера Джо Байдена. В июне конгресс США обратился в министерство юстиции страны с запросом о предъявлении обвинений сыну американского президента Хантеру Байдену и брату главы государства Джеймсу в том, что они лгали законодателям в ходе расследования о коррупционных связях и торговле влиянием с участием главы государства Джо Байдена. Надзорный комитет, юридический и комитет по путям и средствам палаты представителей США в настоящее время проводят расследование в рамках процедуры импичмента Байдену. Законодатели изучают показания свидетелей и документы, которые могут доказать торговлю влиянием и коррупционные связи американского президента и членов его семьи. Как установили конгрессмены, с 2014 года, когда Байден являлся вице-президентом, его семья получила свыше 35 миллионов долларов, однако обоснованных законных подтверждений, за что были выплачены эти деньги, так и не удалось установить.
https://ria.ru/20231116/bayden-1909718817.html
https://ria.ru/20240214/bayden-1927227560.html
https://ria.ru/20240315/impichment-1933251344.html
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китай
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в мире, справки, сша, китай, казахстан, джо байден, хантер байден, камала харрис
В мире, Справки, США, Китай, Казахстан, Джо Байден, Хантер Байден, Камала Харрис
В США Байдена обвинили в злоупотреблении властью, пишут СМИ

NP: республиканцы обвинили Байдена в злоупотреблении властью

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Республиканцы США обвинили президента страны Джо Байдена в злоупотреблении властью, связью с "иностранными покровителями" и препятствованию работы конгресса по расследованию в отношении него, это может стать поводом для импичмента главы государства, сообщает издание New York Post со ссылкой на отчет трех комитетов конгресса США.
По данным издания, Республиканская партия США в понедельник опубликовала отчет комитетов конгресса США на 291 страницу с обвинениями против Байдена. Издание отмечает, что в отчете Байдена обвиняют в злоупотреблении власти, препятствованию работы конгресса, "содействуя с помощью коррупции и скрыв коммерческий подкуп в 27 миллионов долларов".
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"Джо Байден продемонстрировал поведение и предпринял действия, от которых отцы-основатели стремились защититься при разработке положений об импичменте в конституции: злоупотребление властью, связи за рубежом, коррупция и воспрепятствование расследованиям по этим вопросам", - цитирует New York Post доклад.
Согласно газете, в докладе также утверждается, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса. Газета добавляет со ссылкой на отчет комитетов конгресса, что Байден встречался, разговаривал по телефону и время от времени обедал с иностранными покровителями, намекая им, что в обмен на финансирование "у них будет доступ к Джо Байдену", который мог бы проецировать их деловые интересы.
"Президент Байден общался с зарубежными покровителями своей семьи из ряда зарубежных стран, включая Китай, Казахстан, Россию и Украину, несмотря на... отрицания Байденом этого во время президентской кампании 2020 года и после того, как он вступил в должность президента", - добавляет газета со ссылкой на отчет.
New York Post добавляет, что семья Байдена скрывала теневые сделки за счет "обширной сети " компаний-посредников, использования кодовых имен. Согласно изданию, в отчете также обвиняется Белый дом в препятствовании проведении расследования конгрессом в отношении Байдена. Например, конгресс не мог получить доступ к письмам из электронной почты или допросить необходимых свидетелей, говорися в сообщении.
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В июне конгресс США обратился в министерство юстиции страны с запросом о предъявлении обвинений сыну американского президента Хантеру Байдену и брату главы государства Джеймсу в том, что они лгали законодателям в ходе расследования о коррупционных связях и торговле влиянием с участием главы государства Джо Байдена.
Надзорный комитет, юридический и комитет по путям и средствам палаты представителей США в настоящее время проводят расследование в рамках процедуры импичмента Байдену. Законодатели изучают показания свидетелей и документы, которые могут доказать торговлю влиянием и коррупционные связи американского президента и членов его семьи.
Как установили конгрессмены, с 2014 года, когда Байден являлся вице-президентом, его семья получила свыше 35 миллионов долларов, однако обоснованных законных подтверждений, за что были выплачены эти деньги, так и не удалось установить.
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