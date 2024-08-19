В РКН подали обращение против рекламы онлайн-казино в Telegram
Депутат Метелев призвал ГП и РКН ограничить рекламирующие казино Telegram-каналы
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") написал обращения в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к Telegram-каналам, которые рекламируют онлайн-казино.
Метелев отметил, что в ходе проведенного по его поручению мониторинга были установлены наиболее активно рекламируемые ресурсы, которые осуществляют незаконную деятельность в сфере онлайн-казино в мессенджере Telegram. Копия обращений есть в распоряжении РИА Новости.
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"Прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона… "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" признать данную информацию незаконной и принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию", - сообщается в обращении Метелева к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.
По его словам, в его адрес через центр защиты прав молодежи поступает множество обращений граждан с жалобами на активную рекламу в мессенджере Telegram ресурсов, осуществляющих незаконную деятельность в сфере онлайн-казино.
"Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович,… обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием о признании данной информации незаконной и принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию", - говорится в обращении парламентария к генпрокурору РФ Игорю Краснову.
Согласно действующему законодательству, деятельность по организации и проведению азартных игр на территории РФ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.