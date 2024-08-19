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СМИ: Палестина запросила у Израиля разрешение для Аббаса на посещение Газы - РИА Новости, 19.08.2024
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20:00 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/razreshenie--1967182300.html
СМИ: Палестина запросила у Израиля разрешение для Аббаса на посещение Газы
СМИ: Палестина запросила у Израиля разрешение для Аббаса на посещение Газы - РИА Новости, 19.08.2024
СМИ: Палестина запросила у Израиля разрешение для Аббаса на посещение Газы
Палестинская национальная администрация (ПНА) запросила у израильских властей разрешение для главы ПНА Махмуда Аббаса посетить в ближайшее время Газу, сообщил... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:00
2024-08-19T20:00
египет
израиль
в мире
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
рами хамдалла
организация освобождения палестины
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Палестинская национальная администрация (ПНА) запросила у израильских властей разрешение для главы ПНА Махмуда Аббаса посетить в ближайшее время Газу, сообщил портал Walla со ссылкой на осведомленные источники. Аббас 15 августа заявил, что намерен посетить сектор Газа. По данным портала, генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аль-Шейх направил соответствующее письмо главе Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Палестинская сторона запросила для Аббаса въезд в город через один из израильских КПП, но не через КПП "Рафах" на границе анклава и Египта. Как уточняет Walla, Аббас рассчитывает на отказ со стороны Израиля, чтобы в дальнейшем "использовать это для критики" еврейского государства. В то же время, по сведениям портала, разрешение от Израиля на въезд в Газу станет для Аббаса "значительной политической победой" над палестинским движением ХАМАС и послужит сигналом о возможном возвращении ПНА в палестинский анклав. Данное решение будет принимать лично премьер Биньямин Нетаньяху, однако никаких комментариев от его канцелярии пока не поступало, пишет Walla. Нетаньяху ранее неоднократно заявлял, что после окончания боевых действий в секторе Газа Израиль не допустит прихода там к власти представителей из палестинской администрации на Западном берегу. Палестинский лидер не посещал сектор Газа со момента прихода ХАМАС к власти в 2007 году. ПНА не осуществляет никакой активности в палестинском анклаве за исключением некоторых гражданских вопросов. Последний раз представители ПНА посещали анклав в 2018 году, когда на кортеж тогдашнего премьера Рами Хамдаллы было совершено нападение с применением взрывного устройства.
https://ria.ru/20240819/konflikt-1915630213.html
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египет, израиль, в мире, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, рами хамдалла, организация освобождения палестины, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет, Израиль, В мире, Махмуд Аббас, Биньямин Нетаньяху, Рами Хамдалла, Организация освобождения Палестины, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Палестина запросила у Израиля разрешение для Аббаса на посещение Газы

Walla: Палестина запросила у Израиля разрешение для Аббаса посетить Газу

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Палестинская национальная администрация (ПНА) запросила у израильских властей разрешение для главы ПНА Махмуда Аббаса посетить в ближайшее время Газу, сообщил портал Walla со ссылкой на осведомленные источники.
Аббас 15 августа заявил, что намерен посетить сектор Газа.
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По данным портала, генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аль-Шейх направил соответствующее письмо главе Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Палестинская сторона запросила для Аббаса въезд в город через один из израильских КПП, но не через КПП "Рафах" на границе анклава и Египта.
Как уточняет Walla, Аббас рассчитывает на отказ со стороны Израиля, чтобы в дальнейшем "использовать это для критики" еврейского государства. В то же время, по сведениям портала, разрешение от Израиля на въезд в Газу станет для Аббаса "значительной политической победой" над палестинским движением ХАМАС и послужит сигналом о возможном возвращении ПНА в палестинский анклав.
Данное решение будет принимать лично премьер Биньямин Нетаньяху, однако никаких комментариев от его канцелярии пока не поступало, пишет Walla.
Нетаньяху ранее неоднократно заявлял, что после окончания боевых действий в секторе Газа Израиль не допустит прихода там к власти представителей из палестинской администрации на Западном берегу.
Палестинский лидер не посещал сектор Газа со момента прихода ХАМАС к власти в 2007 году. ПНА не осуществляет никакой активности в палестинском анклаве за исключением некоторых гражданских вопросов. Последний раз представители ПНА посещали анклав в 2018 году, когда на кортеж тогдашнего премьера Рами Хамдаллы было совершено нападение с применением взрывного устройства.
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ЕгипетИзраильВ миреМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуРами ХамдаллаОрганизация освобождения ПалестиныХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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