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Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 19.08.2024 (обновлено: 04:01 20.08.2024)
https://ria.ru/20240819/rasstrel-1967204858.html
Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями
Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями - РИА Новости, 20.08.2024
Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-19T23:45
2024-08-20T04:01
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
апты алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. "Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок", — говорится в публикации в его Telegram-канале. Он добавил, что выражает соболезнования всем близким этих людей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями

У Алаудинова появились кадры с расстрелянными в затылок жителями Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор.
"Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
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Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
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Он добавил, что выражает соболезнования всем близким этих людей.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинАпты АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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