https://ria.ru/20240819/rasstrel-1967204858.html

Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями

Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями - РИА Новости, 20.08.2024

Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-19T23:45

2024-08-19T23:45

2024-08-20T04:01

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

апты алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. "Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок", — говорится в публикации в его Telegram-канале. Он добавил, что выражает соболезнования всем близким этих людей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире