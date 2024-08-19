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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 19.08.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:36
2024-08-19T13:36
2024-08-19T13:45
безопасность
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны."Около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины, россия
Безопасность, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Белгородской области