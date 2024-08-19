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Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей - РИА Новости, 19.08.2024
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16:30 19.08.2024 (обновлено: 16:42 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967122391.html
Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей
Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей - РИА Новости, 19.08.2024
Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей
Президент России Владимир Путин дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:30
2024-08-19T16:42
россия
владимир путин
общество
правительство рф
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительству РФ в месячный срок:
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россия, владимир путин, общество, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Общество, Правительство РФ
Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей

Правительство за месяц реализует указ о помощи разделяющим традиционные ценности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительству РФ в месячный срок:
  • а) обеспечить осуществление мероприятий, направленных на реализацию настоящего Указа;
  • б) привести свои акты в соответствие с настоящим указом", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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