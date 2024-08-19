https://ria.ru/20240819/putin-1967122391.html

Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей

Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей - РИА Новости, 19.08.2024

Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:30

2024-08-19T16:30

2024-08-19T16:42

россия

владимир путин

общество

правительство рф

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительству РФ в месячный срок:

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, правительство рф