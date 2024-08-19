https://ria.ru/20240819/putin-1967122391.html
Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей
Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей - РИА Новости, 19.08.2024
Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей
Президент России Владимир Путин дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:30
2024-08-19T16:30
2024-08-19T16:42
россия
владимир путин
общество
правительство рф
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительству РФ в месячный срок:
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Общество, Правительство РФ
Путин дал месяц на исполнение указа о поддержке традиционных ценностей
Правительство за месяц реализует указ о помощи разделяющим традиционные ценности