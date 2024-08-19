https://ria.ru/20240819/putin-1967112261.html

Путин и Алиев договорились широко отметить 80-летие Победы

Путин и Алиев договорились широко отметить 80-летие Победы - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев договорились широко отметить 80-летие Победы

Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:08

2024-08-19T16:08

2024-08-19T16:09

в мире

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне. "Мы с Ильхамом Гейдаровичем договорились широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей великой Победы", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров.

https://ria.ru/20240620/putin-1954150488.html

азербайджан

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в мире, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев