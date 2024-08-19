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Путин и Алиев договорились широко отметить 80-летие Победы - РИА Новости, 19.08.2024
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16:08 19.08.2024 (обновлено: 16:09 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967112261.html
Путин и Алиев договорились широко отметить 80-летие Победы
Путин и Алиев договорились широко отметить 80-летие Победы - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев договорились широко отметить 80-летие Победы
Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:08
2024-08-19T16:09
в мире
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне. "Мы с Ильхамом Гейдаровичем договорились широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей великой Победы", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров.
https://ria.ru/20240620/putin-1954150488.html
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в мире, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин и Алиев договорились широко отметить 80-летие Победы

Путин: Россия и Азербайджан договорились широко отметить 80-летие Победы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заявления для СМИ в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым договорились широко отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
"Мы с Ильхамом Гейдаровичем договорились широко отметить грядущую 80-летнюю годовщину нашей общей великой Победы", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров.
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В миреАзербайджанВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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