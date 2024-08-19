https://ria.ru/20240819/putin-1967106305.html

Путин выразил уверенность в укреплении отношений России и Азербайджана

Путин выразил уверенность в укреплении отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024

Путин выразил уверенность в укреплении отношений России и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что достигнутые в ходе его визита в Азербайджан договоренности станут основой для развития отношений Москвы и... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:48

2024-08-19T15:48

2024-08-19T15:48

владимир путин

россия

азербайджан

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что достигнутые в ходе его визита в Азербайджан договоренности станут основой для развития отношений Москвы и Баку. "В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены итогами визита. Уверен, что состоявшиеся сегодня переговоры и достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнерства", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров.

https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

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азербайджан

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владимир путин, россия, азербайджан, москва, в мире