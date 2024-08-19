https://ria.ru/20240819/putin-1967105480.html
Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг"
Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 19.08.2024
Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг"
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:46
2024-08-19T15:46
2024-08-19T15:46
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана. Глава государства прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом. "Особо отмечу наши совместные планы по поводу реализации проекта "Север-Юг", это позволит нам выйти к берегам Индийского океана и использовать эти маршруты для взаимной выгоды, к взаимному интересу", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров. Переговоры в узком и расширенном составах прошли в резиденции "Загульба".
https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html
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владимир путин, россия, азербайджан, индийский океан, в мире
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Индийский океан, В мире
Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг"
Путин: коридор "Север — Юг" принесет выгоду отношениям РФ и Азербайджана