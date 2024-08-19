https://ria.ru/20240819/putin-1967105480.html

Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг"

Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 19.08.2024

Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг"

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:46

2024-08-19T15:46

2024-08-19T15:46

владимир путин

россия

азербайджан

индийский океан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:152:3079:1884_1920x0_80_0_0_fc3604ffdd55434e61da79a4ae59d32d.jpg

БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана. Глава государства прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом. "Особо отмечу наши совместные планы по поводу реализации проекта "Север-Юг", это позволит нам выйти к берегам Индийского океана и использовать эти маршруты для взаимной выгоды, к взаимному интересу", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров. Переговоры в узком и расширенном составах прошли в резиденции "Загульба".

https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

россия

азербайджан

индийский океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, азербайджан, индийский океан, в мире