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Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 19.08.2024
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15:46 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/putin-1967105480.html
Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг"
Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 19.08.2024
Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг"
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:46
2024-08-19T15:46
владимир путин
россия
азербайджан
индийский океан
в мире
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана. Глава государства прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом. "Особо отмечу наши совместные планы по поводу реализации проекта "Север-Юг", это позволит нам выйти к берегам Индийского океана и использовать эти маршруты для взаимной выгоды, к взаимному интересу", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров. Переговоры в узком и расширенном составах прошли в резиденции "Загульба".
https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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владимир путин, россия, азербайджан, индийский океан, в мире
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Индийский океан, В мире
Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг"

Путин: коридор "Север — Юг" принесет выгоду отношениям РФ и Азербайджана

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана.
Глава государства прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Алиев оценил отношения России и Азербайджана
Вчера, 15:22
"Особо отмечу наши совместные планы по поводу реализации проекта "Север-Юг", это позволит нам выйти к берегам Индийского океана и использовать эти маршруты для взаимной выгоды, к взаимному интересу", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-азербайджанских переговоров.
Переговоры в узком и расширенном составах прошли в резиденции "Загульба".
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22
 
Владимир ПутинРоссияАзербайджанИндийский океанВ мире
 
 
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