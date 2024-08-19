https://ria.ru/20240819/putin-1967093857.html
Путин и Алиев обсудили широкий спектр двусторонних отношений
Путин и Алиев обсудили широкий спектр двусторонних отношений - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев обсудили широкий спектр двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым широкий спектр двусторонних отношений РФ и Азербайджана. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:13
2024-08-19T15:13
2024-08-19T15:13
россия
азербайджан
баку
владимир путин
ильхам алиев
в мире
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым широкий спектр двусторонних отношений РФ и Азербайджана. "В ходе состоявшихся переговоров мы обстоятельно, по-деловому обсудили самый широкий спектр вопросов нашего взаимодействия", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров. Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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россия, азербайджан, баку, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Россия, Азербайджан, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
Путин и Алиев обсудили широкий спектр двусторонних отношений
Путин обсудил с Алиевым широкий спектр отношений России и Азербайджана