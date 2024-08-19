https://ria.ru/20240819/putin-1967092450.html
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти - РИА Новости, 19.08.2024
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти
Россия и Азербайджан будут совместно строить нефтяные танкеры, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:08
2024-08-19T15:08
2024-08-19T15:54
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БАКУ, 19 авг — РИА Новости. Россия и Азербайджан будут совместно строить нефтяные танкеры, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку."Российская Объединенная судостроительная компания <...> вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов", — сказал российский лидер.Использование этих судов на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах позволит существенно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки, подчеркнул президент.Он также отметил, что российские компании успешно работают на азербайджанском рынке, в том числе "Лукойл" и "КамАЗ", который организовал сборочное производство. Кроме того, "Трансмашхолдинг" заключил очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.В совместном заявлении президенты двух стран дали высокую оценку уровню торгово-экономического сотрудничества и определили основные направления его дальнейшего развития.Как сообщил член российской делегации, вице-премьер Александр Новак, Москва и Баку также рассматривают новые нефтегазовые проекты, а том числе на шельфе Каспия.
https://ria.ru/20240819/putin-1967105480.html
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экономика, россия, азербайджан, владимир путин
Экономика, Россия, Азербайджан, Владимир Путин
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти
Путин: Россия и Азербайджан создают танкеры для перевозки нефтепродуктов
БАКУ, 19 авг — РИА Новости.
Россия и Азербайджан будут совместно строить нефтяные танкеры, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров
с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку.
«
"Российская Объединенная судостроительная компания <...> вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов", — сказал российский лидер.
Использование этих судов на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах позволит существенно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки, подчеркнул президент.
Он также отметил, что российские компании успешно работают на азербайджанском рынке, в том числе "Лукойл" и "КамАЗ", который организовал сборочное производство. Кроме того, "Трансмашхолдинг" заключил очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.
В совместном заявлении
президенты двух стран дали высокую оценку уровню торгово-экономического сотрудничества и определили основные направления его дальнейшего развития.
Как сообщил член российской делегации, вице-премьер Александр Новак, Москва и Баку также рассматривают новые нефтегазовые проекты, а том числе на шельфе Каспия.
Переговоры проходили во дворце "Загульба" — это официальная резиденция президента Азербайджана в 40 километрах от столицы на берегу Каспийского моря. Путин прилетел в Баку накануне с двухдневным государственным визитом.