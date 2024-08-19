Рейтинг@Mail.ru
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 19.08.2024 (обновлено: 15:54 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967092450.html
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти - РИА Новости, 19.08.2024
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти
Россия и Азербайджан будут совместно строить нефтяные танкеры, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:08
2024-08-19T15:54
экономика
россия
азербайджан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967093321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4679b07a1a36517add1688741f93458a.jpg
БАКУ, 19 авг — РИА Новости. Россия и Азербайджан будут совместно строить нефтяные танкеры, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку.&quot;Российская Объединенная судостроительная компания &lt;...&gt; вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов&quot;, — сказал российский лидер.Использование этих судов на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах позволит существенно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки, подчеркнул президент.Он также отметил, что российские компании успешно работают на азербайджанском рынке, в том числе "Лукойл" и "КамАЗ", который организовал сборочное производство. Кроме того, "Трансмашхолдинг" заключил очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.В совместном заявлении президенты двух стран дали высокую оценку уровню торгово-экономического сотрудничества и определили основные направления его дальнейшего развития.Как сообщил член российской делегации, вице-премьер Александр Новак, Москва и Баку также рассматривают новые нефтегазовые проекты, а том числе на шельфе Каспия.
https://ria.ru/20240819/putin-1967105480.html
https://ria.ru/20240802/tanker-khimovoz-1963728625.html
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967093321_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_51b52bc9ab6ed9dc6c8aadf66600dad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, азербайджан, владимир путин
Экономика, Россия, Азербайджан, Владимир Путин
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти

Путин: Россия и Азербайджан создают танкеры для перевозки нефтепродуктов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг — РИА Новости. Россия и Азербайджан будут совместно строить нефтяные танкеры, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку.
«

"Российская Объединенная судостроительная компания <...> вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов", — сказал российский лидер.

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Путин рассказал о развитии коридора "Север — Юг"
Вчера, 15:46
Использование этих судов на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах позволит существенно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки, подчеркнул президент.
Он также отметил, что российские компании успешно работают на азербайджанском рынке, в том числе "Лукойл" и "КамАЗ", который организовал сборочное производство. Кроме того, "Трансмашхолдинг" заключил очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.
В совместном заявлении президенты двух стран дали высокую оценку уровню торгово-экономического сотрудничества и определили основные направления его дальнейшего развития.
Как сообщил член российской делегации, вице-премьер Александр Новак, Москва и Баку также рассматривают новые нефтегазовые проекты, а том числе на шельфе Каспия.

Переговоры проходили во дворце "Загульба" — это официальная резиденция президента Азербайджана в 40 километрах от столицы на берегу Каспийского моря. Путин прилетел в Баку накануне с двухдневным государственным визитом.

Торжественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7 Волготранс-2502 - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области
2 августа, 16:40
 
ЭкономикаРоссияАзербайджанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала