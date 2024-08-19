https://ria.ru/20240819/putin-1967092450.html

Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти

Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти - РИА Новости, 19.08.2024

Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти

Россия и Азербайджан будут совместно строить нефтяные танкеры, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:08

2024-08-19T15:08

2024-08-19T15:54

экономика

россия

азербайджан

владимир путин

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БАКУ, 19 авг — РИА Новости. Россия и Азербайджан будут совместно строить нефтяные танкеры, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку."Российская Объединенная судостроительная компания <...> вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов", — сказал российский лидер.Использование этих судов на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах позволит существенно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки, подчеркнул президент.Он также отметил, что российские компании успешно работают на азербайджанском рынке, в том числе "Лукойл" и "КамАЗ", который организовал сборочное производство. Кроме того, "Трансмашхолдинг" заключил очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.В совместном заявлении президенты двух стран дали высокую оценку уровню торгово-экономического сотрудничества и определили основные направления его дальнейшего развития.Как сообщил член российской делегации, вице-премьер Александр Новак, Москва и Баку также рассматривают новые нефтегазовые проекты, а том числе на шельфе Каспия.

https://ria.ru/20240819/putin-1967105480.html

https://ria.ru/20240802/tanker-khimovoz-1963728625.html

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экономика, россия, азербайджан, владимир путин