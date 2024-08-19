https://ria.ru/20240819/putin-1967041248.html
Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия
Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия - РИА Новости, 19.08.2024
Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:40
2024-08-19T12:40
2024-08-19T12:40
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
в мире
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении. Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане. Путин сообщил, что вчера обсудил с Алиевым тему урегулирования ситуации на Южном Кавказе, сегодня продолжат ее обсуждать. "Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия
Путин: Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении.
Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев
в понедельник проводят переговоры в Азербайджане. Путин сообщил, что вчера обсудил с Алиевым тему урегулирования ситуации на Южном Кавказе, сегодня продолжат ее обсуждать.
"Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", - сказал Путин.