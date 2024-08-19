Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/putin-1967041248.html
Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия
Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия - РИА Новости, 19.08.2024
Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:40
2024-08-19T12:40
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957736772_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_0248303612a6d56414236ab97023299a.jpg
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении. Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане. Путин сообщил, что вчера обсудил с Алиевым тему урегулирования ситуации на Южном Кавказе, сегодня продолжат ее обсуждать. "Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957736772_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_447d204ba9b884a0051ddaa74f9f75cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
Путин рассказал, с какими кризисами сталкивается Россия

Путин: Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении.
Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане. Путин сообщил, что вчера обсудил с Алиевым тему урегулирования ситуации на Южном Кавказе, сегодня продолжат ее обсуждать.
"Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", - сказал Путин.
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22
 
РоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала